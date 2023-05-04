Названы полезные видеоигры, развивающие мотивацию и тягу к учёбе

Есть видеоигры, которые повышают мотивацию к учёбе и изучению чего-то нового. Об этом в беседе с Лайфом рассказала главный редактор VK Play Media Наталья Одинцова.

По словам эксперта, люди находят мотивацию случайно, например, в комьюнити единомышленников, художественном фильме или даже в компьютерных играх. Существует даже специальный термин "эдьютейнмент" (Edutainment) — подход, соединяющий обучение (англ. education) и развлечение (англ. entertainment).

"Например, космический симулятор Kerbal Space Program может подтолкнуть человека к профессии авиационного инженера. В игре нужно руководить космической программой инопланетян, создавать суда, основываясь на знаниях (или их отсутствии) законов аэродинамики и физики движения тел на орбите. В процессе у игрока может появиться интерес к математике, на базе которой строится вся игра. Другого геймера будет мотивировать желание увидеть реализованные в железе проекты", — пояснила Одинцова.

В свою очередь, стратегия Crusader Kings 3 или приключенческие боевики Assassin's Creed вызывают желание погрузиться в изучение истории. Первая игра сочетает в себе глобальную стратегию и ролевую игру в антураже Средневековья. А в Assassin's Creed действие происходит в разные эпохи на фоне знаковых исторических событий. Например, в игре упоминается Третий крестовый поход или Великая французская революция. Также многих привлекает, что в ней добавлены темы научной фантастики, мифологии и криптоистории, отметила эксперт.

Кроме того, специалист напомнила про головоломки Portal 2, которые повышают мотивацию к тому, чтобы разобраться в физике. А также авиасимулятор Microsoft Flight Simulator, после которого хочется освоить профессию пилота гражданского самолёта. В качестве ещё одного примера Одинцова назвала визуальную новеллу The Tales of Bayun, которая погружает в морфологию волшебной сказки и мотивирует прочитать труды советского филолога Владимира Проппа. Поэтому играть в компьютерные игры — не всегда плохо. Это не освобождает от необходимости читать учебники и посещать занятия, но однозначно может заинтересовать обучающегося какой-то конкретной темой, подытожила Одинцова.