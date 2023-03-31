Составлен портрет типичного россиянина на выходном

Чаще всего россияне проводят выходные с семьёй, а раз в месяц видятся с друзьями. При этом в идеальном варианте большинство хотело бы проводить уик-энды на море или просто валяясь в кровати. Как проводит свой досуг среднестатистический гражданин, выяснили аналитики электронного кошелька ЮMoney и медиахолдинга Rambler&Co.

Портрет "отдыхающего россиянина" выглядит так: Идеальный выходной — когда его можно провести с семьёй (33%).

С друзьями россиянин видится раз в месяц (36%).

Путешествий в его жизни стало меньше (28%), и интересы переместились в онлайн-кинотеатры (42%).

При этом есть желание разнообразить свой досуг (38%), и для этого нужно больше денег (38%).

Пока же он старается посещать бесплатные мероприятия (21%).

А вот желания заводить новые знакомства нет (33%).

Какой досуг выбирают наши соотечественники? 15% респондентов проводят свободное время за городом, а 14% любят позалипать в соцсетях. 13% любят прогулки в парке, а 11% гуляют по городу. По 7% получили выставки, концерты и кинотеатры, шопинг, посиделки в друзьями в ресторанах, а также изучение сайтов знакомств.

Появились и новые виды развлечений: многие стали читать или вести блоги (23%). 17% открыли для себя активные виды спорта, 9% начали медитировать, а 6% — заниматься йогой. А 1% посвящает выходные походам к астрологам и тарологам.

Свой идеальный выходной россияне описывают так: На берегу моря или океана хочет лежать 21%.

18% готовы лежать просто в кровати.

14% выбрали активный отдых на природе.

6% готовы провести все выходные за компьютерными играми.

5% с удовольствием посвятят время покупкам.

2% отправились бы в гастротуры.

1% выбрал диджитал-детокс.