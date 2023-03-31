Составлен портрет типичного россиянина на выходном
Россияне описали идеальный выходной: на море или на диване, но обязательно с близкими
Чаще всего россияне проводят выходные с семьёй, а раз в месяц видятся с друзьями. При этом в идеальном варианте большинство хотело бы проводить уик-энды на море или просто валяясь в кровати. Как проводит свой досуг среднестатистический гражданин, выяснили аналитики электронного кошелька ЮMoney и медиахолдинга Rambler&Co.
Портрет "отдыхающего россиянина" выглядит так:
- Идеальный выходной — когда его можно провести с семьёй (33%).
- С друзьями россиянин видится раз в месяц (36%).
- Путешествий в его жизни стало меньше (28%), и интересы переместились в онлайн-кинотеатры (42%).
- При этом есть желание разнообразить свой досуг (38%), и для этого нужно больше денег (38%).
- Пока же он старается посещать бесплатные мероприятия (21%).
- А вот желания заводить новые знакомства нет (33%).
Какой досуг выбирают наши соотечественники? 15% респондентов проводят свободное время за городом, а 14% любят позалипать в соцсетях. 13% любят прогулки в парке, а 11% гуляют по городу. По 7% получили выставки, концерты и кинотеатры, шопинг, посиделки в друзьями в ресторанах, а также изучение сайтов знакомств.
Появились и новые виды развлечений: многие стали читать или вести блоги (23%). 17% открыли для себя активные виды спорта, 9% начали медитировать, а 6% — заниматься йогой. А 1% посвящает выходные походам к астрологам и тарологам.
Свой идеальный выходной россияне описывают так:
- На берегу моря или океана хочет лежать 21%.
- 18% готовы лежать просто в кровати.
- 14% выбрали активный отдых на природе.
- 6% готовы провести все выходные за компьютерными играми.
- 5% с удовольствием посвятят время покупкам.
- 2% отправились бы в гастротуры.
- 1% выбрал диджитал-детокс.
А ранее Лайф рассказывал о шести способах расслабиться в последний выходной, не думая о новой рабочей неделе. Если вы считаете, что воскресенье — просто день перед понедельником, то вам нужно научиться отдыхать. Полюбите каждую минуту своих выходных, проведя их правильно. Как? Читайте здесь.
Shutterstock