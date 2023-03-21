В РФ призвали создать комфортную обстановку для развития индустрии гейминга

В России стоит пересмотреть возможность развития отечественной игровой индустрии, а к её регулированию нужно подходить осторожно. Об этом на экспертном совещании "Регулирование компьютерных игр" в рамках конференции "Э+игры" на площадке АНО "Цифровая экономика" заявил председатель комиссии по правовому обеспечению цифровой экономики Московского областного отделения Ассоциации юристов России Александр Журавлёв.

Он считает, что для развития игровой индустрии нужно создать подходящую обстановку, инвестиционный климат и комфортную правовую среду.

"Если мы сейчас начнём с того, что будем ставить дополнительную нагрузку и в части администрирования по новому законодательству о распространении информации на разработчиков игр, то для них это будет только затратно", — сказал Журавлёв.