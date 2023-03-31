Раскрыты предпочтения геймеров – девушек и парней, переходящих на мобилки с консолей

Большинство россиян предпочитают играть на мобильных устройствах, а количество игроков среди женщин за прошедший год выросло. Такие результаты показало исследование VK Play, результаты которого есть в распоряжении Лайфа.

Мобильный гейминг предпочитают сразу 85% опрошенных. За год их доля выросла на 4% — с 81% до 85%, особенно среди женщин — с 42% до 45%. Самым популярным жанром среди игроков всех возрастов стали головоломки (79%), они более привлекательны для женской аудитории — 87% против 72% мужчин. Также высоким спросом пользуются виртуальные настольные игры (70%), гонки (53%) и шутеры (51%). Чуть менее интересны респондентам симуляторы (47%), экшен-игры (47%) и стратегии (44%).

Степень популярности десктопных игр осталась примерно на том же уровне — 63% против 66%, а доля девушек-геймеров подросла с 34% до 40%. Наиболее актуальными жанрами для ПК стали шутеры (69%), гонки (62%) и экшен-приключения (49%). А вот игры на выживание и хорроры теряют в популярности (27%), особенно для возрастной категории 25–35 и 45–54 года.

Также российские геймеры стали меньше играть в приставки: их доля сократилась до 17%. Консольные игры преимущественно предпочитают мужчины, чем женщины: 65% против 35% — и геймеры в возрасте от 25–34 (39%). Топ популярных жанров для консолей — гонки (69%), файтинги (64%) и шутеры (62%). За последние полгода виртуальными боями и стрельбой начала больше интересоваться более возрастная группа от 25–34 лет. Менее востребованы у российских консольных геймеров игры на выживание и хорроры (29%), а также коллекционные карточные игры (28%).