Съёмки балерин: Mundfish покажет процесс разработки Atomic Heart

В ролике демонстрируется процесс создания Atomic Heart. Зрители могут увидеть процессы съёмки сцен для игры, озвучки, работы разработчиков и репетицию девушек, исполнивших роли балерин Правой и Левой. При этом подробности о выходе ролика не раскрываются. Есть лишь подпись "Скоро".

Напомним, видеоигра Atomic Heart была создана российской студией Mundfish. Действие шутера происходит в альтернативной версии СССР, где на одном из предприятий происходит технический сбой, из-за которого роботы начинают убивать всех сотрудников. На сайте Metacritic проект набрал 78 баллов из 100, а на игровой платформе Xbox One он стал крупнейшим в 2023 году, опередив Hogwarts Legacy. В свою очередь ремикс на песню Игоря Скляра "Комарово" — один из саундтреков игры — занял первые строки российских чартов.