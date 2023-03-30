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30 марта, 00:21

Съёмки балерин: Mundfish покажет процесс разработки Atomic Heart

Студия Mundfish выпустила тизер ролика о разработке Atomic Heart

Студия Mundfish, разработавшая видеоигру Atomic Heart, опубликовала тизер, который может указывать на скорый выход фильма о разработке шутера. Он доступен в телеграм-канале.

Тизер ролика студии Mundfish о разработке Atomic Heart. Видео © Telegram / Atomic Heart

В ролике демонстрируется процесс создания Atomic Heart. Зрители могут увидеть процессы съёмки сцен для игры, озвучки, работы разработчиков и репетицию девушек, исполнивших роли балерин Правой и Левой. При этом подробности о выходе ролика не раскрываются. Есть лишь подпись "Скоро".

Студия Mundfish подтвердила планы выпустить сиквел игры Atomic Heart

Студия Mundfish подтвердила планы выпустить сиквел игры Atomic Heart

Напомним, видеоигра Atomic Heart была создана российской студией Mundfish. Действие шутера происходит в альтернативной версии СССР, где на одном из предприятий происходит технический сбой, из-за которого роботы начинают убивать всех сотрудников. На сайте Metacritic проект набрал 78 баллов из 100, а на игровой платформе Xbox One он стал крупнейшим в 2023 году, опередив Hogwarts Legacy. В свою очередь ремикс на песню Игоря Скляра "Комарово" — один из саундтреков игры — занял первые строки российских чартов.

Обложка ©

Telegram / Atomic Heart

Юлия Коновалова
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