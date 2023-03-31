Следующая игра про Ведьмака получила официальное название

Студия CD Project RED подтвердила, что её следующий проект, имеющий рабочее название Polaris, станет четвёртой частью франшизы про Ведьмака. И называться видеоигра будет просто — The Witcher 4. Об этом в ходе телефонной конференции по доходам заявил гендиректор компании Адам Кичиньски.

Проект будет выпущен на движке Unreal Engine 5. Кичиньски выразил оптимизм относительно будущих разработок студии, отметив, что переход упростит производственный процесс, в том числе для трёх игр про приключения Геральта из Ривии, которые планируется выпустить в течение шести лет.