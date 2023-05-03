Кого называют синим чулком: Топ-6 признаков, что это про вас

Причины бывают разные: иногда это семья и воспитание, порой целеустремлённость, выполнение собственного плана, в который забыли включить пару важных пунктов. Так или иначе, есть девушки, которые в постоянной гонке за карьерой упускают нечто особенное. И только спустя время, когда на душе пустота, понимают, что ошиблись. Рассказываем, кого называют синим чулком, как им становятся и плохо это или нет.

История термина "синий чулок"

Откуда появилось выражение "синий чулок"? Синие чулки на карикатуре Оноре Домье. Фото © Wikipedia / Los Angeles County Museum of Art

Само понятие "синий чулок" появилось в 60-х годах XVIII века — в эпоху Просвещения. И версий его происхождения существует сразу несколько. Первая относится к мужчине, в жизни которого было две страсти: интеллектуально развитые женщины и… синие чулки. Звали этого джентльмена Бенджамин Стиллингфлит, это был писатель и учёный, который часто посещал кружок Элизабет Монтегю — удивительной женщины, покровительницы искусств, писательницы и литературного критика. Она и основала общество, члены которого могли свободно обсудить любимые темы: литературу, искусство и т.д. А говорить о политике было запрещено. Так вот, Бенджамин посещал эти собрания весьма активно, а внимание к своей персоне привлекал за счёт синих шерстяных чулок. К слову, согласно этикету, они должны были быть чёрными и шёлковыми, так что его вариант заметно выделялся на фоне прочих. Благодаря ему кружок и прозвали "Общество синего чулка". А вот применимо к женщинам данное понятие стали использовать уже позже.

Согласно второй версии, так девушек из кружка Элизабет Монтегю стал называть адмирал Эдвард Боскауэн, являвшийся мужем одной из участниц сообщества. Ему очень не нравилось, что жена посещает "эти сборища". Издевательски он назвал их "Общество синих чулок". А Джордж Гордон Байрон превратил термин в нарицательный с помощью своей сатиры "Синие".

Кого сейчас обзывают синим чулком?

Каково значение фразеологизма "синий чулок"? Фото © Shutterstock

Так насмешливо называют женщин, кто на первое место поставил карьерные интересы, а вот семья и личная жизнь их совсем не интересуют. Они лишены обаяния, женственности, безвкусно одеты, непривлекательны, так как внешний вид их тоже не волнует. Дамы не ухаживают за собой, ведь полностью поглощены наукой или книгами. Сейчас такое прозвище часто получают старые девы, которые так и не создали семью, а целиком посвятили себя какому-то делу.

Признаки того, что вы синий чулок

Какими чертами обладает девушка – синий чулок? Фото © Shutterstock

1. У вас полностью отсутствует интерес к моде Девушки – синие чулки обычно непривлекательны. Но вовсе не из-за обделённости природной красотой, а потому что совсем за собой не следят. Их не волнует мода, они не листают глянцевых журналов в поисках привлекательного образа, не интересуются жизнью звёзд и не рассматривают наряды с красных дорожек. Обычные дамские мелочи им чужды. Такие девушки никогда не красятся, не пользуются парфюмом и выступают за естественность во всём.

2. Вы всегда собираете волосы в хвостик или косичку В парикмахерские синие чулки, конечно, ходят, но только чтобы подстричь кончики, иногда покраситься. Они не делают экстремальных стрижек, причёсок на мероприятия и тому подобного. Простого хвостика или косички им вполне достаточно, чтобы чувствовать себя комфортно.

3. Флирт и кокетство для вас признаки аморального поведения Девушка – синий чулок никогда не станет кокетничать с мужчиной, а если вдруг он сам осмелится флиртовать с ней, то одарит таким взглядом, что любой тут же сбежит. Всё потому, что она относится к подобным вещам с пренебрежением. Считает подобное поведение недопустимым и даже аморальным.

Какими чертами обладает девушка – синий чулок, кто она такая? Фото © Freepik / wayhomestudio

4. Вам за 40, и у вас никогда не было отношений Отдавая всю себя любимому делу, работе, науке, искусству, вы никогда не задумывались о семье. А если и задумывались, то откладывали эту мысль на потом. Сначала надо добиться цели, а уже потом построить личную жизнь. И вот время проходит, вы одиноки. А дело всей жизни больше не приносит того удовлетворения, как раньше. Как тут не впасть в депрессию?

5. Мужчины, завидев вас издалека, обходят стороной И происходит такое вовсе не из-за внешности (хотя и над ней надо поработать), а потому, что такая девушка ставит вокруг себя неприступные стены. Причём настолько высокие и толстые, что преодолеть их решится далеко не каждый. Скорее такой человек будет один на миллион. Хотя и его можно так и не дождаться.

6. Осуждение женщин с более лёгким характером Синий чулок не только не позволяет себе фривольного поведения, но и осуждает, видя его в других. Она часто намного менее терпима, чем девушки с иным складом ума. Любую заботу о себе дамочка воспринимает как желание выделиться и привлечь внимание противоположного пола. А так как для неё это неприемлемо, то и для всех других должно быть так же.

Что ждёт девушку – синий чулок в будущем?

Как преодолеть синдром синего чулка? Фото © Shutterstock

Отказавшись от семьи, женщина в итоге приходит к неудовлетворённости жизнью. Она становится ворчливой, несносной. Никогда не упустит возможности прочитать нотации, придраться к чему-нибудь, попортить другим кровь. В итоге такая дама остаётся одинокой старой девой, вечно всем недовольной. Второй вариант событий прямо противоположный. Осознав упущенное время, синий чулок начинает жадно его навёрстывать, пускаясь во все тяжкие. Такая судьба тоже весьма незавидна: из-за неумения девушки общаться с людьми бывает достаточно всего пары комплиментов, чтобы растопить её сердце. Поэтому нередки случаи, когда "чулки" становятся жертвами мошенников и альфонсов, не понимая, что такие отношения ненормальны.