Забудьте про эти 10 запретных фраз-оскорблений, ведь они сломают жизнь вашим детям

Рассказываем десять историй от реальных людей, которым спустя десятилетия пришлось клещами вытаскивать из памяти оскорбления и обидные слова, услышанные когда-то от родителей. Помните, что любое подобное ваше слово способно не только сломить маленького человека, но и обеспечить ему психологическую травму и злобу до конца дней. Как говорится, приготовьте платочки.

"Какой же ты бесячий!" Мне это сказали, когда я был совсем маленьким и просто радовался из-за своего нового хобби. Спустя годы отец стал жаловаться на то, что я ему ничего не рассказываю", — foppishyyy.

"Однажды мой маленький брат начал тонуть, и я бросился его спасать. В итоге оба чуть не утонули, но нас достал сосед. Тогда мама сказала, что лучше бы меня так и оставили в том пруду. Я не разговаривал потом с ней много лет", — Ilookbetterthanyou.

Оскорбительные высказывания родителей, которые влияют на детскую самооценку. Фото © Shutterstock

"Ну чем же я заслужила ребёнка-жердяя!?" — Silosolo.

"Мои родители развелись, когда я был маленьким, и они просто ненавидели друг друга. Когда маме было особенно плохо, она называла меня именем моего отца. А когда я сказал ей, что никогда не хотел быть как мой отец, это только ухудшило ситуацию. Она стала использовать эту информацию против меня же", — Discarded_Pariah.

"Мама однажды сказала, что хочет меня кому-нибудь отдать. Звучит в разы больнее, когда ты один из близнецов", — Nairadvik.

"Ты даже смеяться по-нормальному не умеешь!" — заявила моя мама, когда я было подумал, что мы начали с ней сближаться. Есть что-то особенно жестокое, когда кто-то говорит тебе, что твоя радость неправильная", — BlindEditor.

Родительские слова, которые могут навсегда испортить детскую психику. Фото © Shutterstock

"Она заявила мне, что когда я злюсь, то веду себя точно так же как отец. А я максимум раздражаюсь немного и бухчу себе… Он же всегда начинал буйствовать, кричать, рушить всё вокруг и бросаться вещами. Однажды даже толкнул её с лестницы. Я бы никогда не поднял руку на свою нынешнюю девушку. Самое ужасное — реально выгляжу один в один как он. С тех пор я думал, всегда ли моя мать ждала, что я стану как мой отец. Теперь каждый день я пытаюсь доказать ей, что она неправа", — rot_grl.

"Я был единственным ребёнком и чувствовал себя одиноко. Когда попросил родителей о брате или сестре, они ответили: "Если хочешь узнать, почему у нас нет других детей, посмотри в зеркало", — Responsible_Fly_3565.

"Ты самая большая ошибка, которую я когда-либо совершила", — сказала моя мать, когда мне было пять лет. Сейчас мне 32, и это всегда было в подтексте наших отношений. Теперь постоянно думаю: гордится ли она мной или просто выдохнула, что я не стала её полным провалом", — thefaehost.

Десять оскорблений, которые останутся в памяти вашего ребёнка на всю жизнь. Фото © Shutterstock

"Примерно полвека назад... Мы разговаривали с моей мамой и как-то дошли до темы цвета глаз... Я с полной серьёзностью спросил, какого цвета мои глаза. Она посмотрела на них внимательно (они светло-зелёные) и ответила: "Какие-то дерьмово-коричневые". Я до сих пор иногда это вспоминаю", — mfrench105.