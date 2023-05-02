Эксперт рассказала, как экологично объяснить ребёнку, что "мама и папа больше не дружат"

Многие пары в состоянии развода думают лишь о том, как побольнее отомстить бывшему партнёру, и совершенно забывают о ребёнке. На этот факт в беседе с РИА "ФедералПресс" посетовала психолог Наталья Наумова. Кто-то из взрослых просто не берёт в расчёт уязвимость детской психики перед таким травмирующим событием, а другие надеются, что малыш в силу возраста не запомнит или не поймёт сути всего происходящего.

Между тем эксперт уверяет: если пустить ситуацию на самотёк, травма просто неизбежна, в будущем ребёнок не сможет построить здоровые отношения или вообще может отказаться от создания семьи. Если развод прошёл тяжело, почти наверняка маленькому человеку нужна квалифицированная помощь детского психолога. Но если пара твёрдо нацелена решить всё цивилизованным путём, то у психолога есть несколько важных советов.

"Необходимо, чтобы ребёнок знал, что мама и папа больше не дружат, но они всё так же сильно его любят. Важно, чтобы ребёнок понимал, что его вины в разводе родителей нет, у него будет свободный доступ к обоим родителям, он сможет с ними общаться без препятствий", — указала Наумова.