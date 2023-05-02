Психолог объяснил, почему некоторые дети любят издеваться над животными
Психолог Хватов: Дети издеваются над животными, чтобы выместить агрессию
Некоторые дети и подростки издеваются над животными, потому что вымещают на них агрессию. Первопричина — проблемы в школе или семье. Об этом в беседе с "Газетой.ru" заявил кандидат психологических наук, заведующий Центром биопсихологических исследований Московского института психоанализа Иван Хватов.
"Ребёнок понимает, что не может ответить обидчику, затаивает обиду и сдерживает гнев, а потом выплёскивает всё на другое живое существо, которое, как и сам ребёнок, не может дать отпор мучителю", — отметил он.
По словам эксперта, для детей важно, чтобы объект воздействия был живым и давал "обратную связь". То есть мучителю надо видеть, что жертва страдает. Поэтому вымещение агрессии на мягкой игрушке не сработает. Специалист посоветовал родителям таких детей обратиться к клиническому психологу или психиатру.
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