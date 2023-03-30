"Напали на меня толпой": Хасбик оправдался за "бой" с кошкой и на камеру попросил у неё прощения

"Те, кто думает, что я сильно бью кошку. Я просто чуть потянул за ухо. Я понимаю, что люди ждут, где что запущу, чтобы потом на меня вот так напасть за мою ошибку. Я почему это сделал. Она фигнёй страдала, я чуть ухо потянул, и всё. Я кошку очень сильно люблю. Если бы я её не любил, не держал бы у себя дома. Моё любимое животное — это кошка. И когда она не слушает, я чуть поругал, за ухо потянул, а вы напали на меня толпой, жесть", — говорит на видео блогер.