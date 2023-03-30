"Напали на меня толпой": Хасбик оправдался за "бой" с кошкой и на камеру попросил у неё прощения
Блогер Хасбик попытался оправдаться за видео с кошкой после обвинений в живодёрстве
Обложка © Instagram (внесён в реестр экстремистских организаций, запрещён на территории Российской Федерации) / hasbulla.hushetskiy
20-летний блогер Хасбулла Магомедов, известный как Хасбик, попытался оправдаться после обвинений в издевательствах над кошкой. После того, как ролики с Барсиком завирусились в Сети, аккаунт его хозяина атаковали гневными сообщениями. Его обзывают живодёром в комментариях под последним постом в соцсети.
Блогер Хасбик попытался оправдаться за видео с котом. Видео © Instagram (внесён в реестр экстремистских организаций, запрещён на территории Российской Федерации) / hasbulla.hushetskiy
"Те, кто думает, что я сильно бью кошку. Я просто чуть потянул за ухо. Я понимаю, что люди ждут, где что запущу, чтобы потом на меня вот так напасть за мою ошибку. Я почему это сделал. Она фигнёй страдала, я чуть ухо потянул, и всё. Я кошку очень сильно люблю. Если бы я её не любил, не держал бы у себя дома. Моё любимое животное — это кошка. И когда она не слушает, я чуть поругал, за ухо потянул, а вы напали на меня толпой, жесть", — говорит на видео блогер.
Хасбик в следующем ролике оправдался перед самим Барсиком. Маленькая звезда соцсетей погладил кошку по голове и заявил, что наказал её за то, что она не слушалась. Затем блогер потрепал питомца и запустил внутрь.
Ранее журнал Forbes оценил состояние Хасбуллы Магомедова в 2,2 миллиона долларов. Сам он, правда, эти данные отверг и пригрозил подать в суд. А Лайф составил список имущества известного блогера.