Хасбик "по-братски" попросил не вводить в заблуждение о его миллионах

Российский блогер из Дагестана Хасбик (настоящее имя — Хасбулла Магомедов), которого вчера нарекли долларовым миллионером, категорически с этим не согласился. Он ворвался в соцсети Forbes, заявил, что издание "показывает неправильную информацию для людей", и "по-братски" попросил не вводить всех в заблуждение.

Хасбик отреагировал на публикацию Forbes о его многомиллионном состоянии. Скриншот © Instagram (заблокирован в России, принадлежит компании Meta, признанной в РФ экстремистской организацией) / forbes.russia

"Я могу аккуратно заявление на вас написать, потому что вы тут показывайте на правильный информация для людей <...> Админ, фигню не неси, да, по-братски и людей на заблуждения не веди", — написал Хасбик в комментариях (орфография сохранена).

Напомним, ранее Forbes сообщал, что 20-летний дагестанский блогер Хасбик стал долларовым миллионером. По оценке издания, за три года он заработал около 2,2 миллиона долларов, что составляет порядка 160 миллионов рублей. Уточнялось, что в основном видеоблогер "поднялся" на "Ютубе", где выкладывал ролики, а также благодаря UFC.