Российский блогер Хасбик стал долларовым миллионером

По данным издания, за три года Хасбик, рост которого составляет чуть больше 90 см, а вес не превышает 20 кг, заработал около 2,2 миллиона долларов (порядка 160 миллионов рублей). Основную часть денег блогер получил благодаря роликам на YouTube и контракту с Абсолютным бойцовским чемпионатом (UFC).

Отправной точкой карьеры Хасбуллы стало видео 2019 года, где он ел клубнику. Его фраза "Клубника — бомба, честно говоря" стала вирусной. Видео быстро набрало более 800 тысяч просмотров. Прорыв в карьере Хасбика случился после того, как его промоутер, ютуб-блогер Асхаб Тамаев, решил организовать бой между Хасбуллой и таджикским певцом Абдурозиком, имеющим такие же рост и вес. Видео их пресс-конференции собрало 18 миллионов просмотров, на десять миллионов больше, чем пресс-конференция Хабиба Нурмагомедова и Конора Макгрегора. Но бой так и не состоялся. Как позже рассказал Хабиб, из-за того что некий бизнесмен заплатил Хасбику и Абдурозику внушительную сумму, чтобы они не дрались.