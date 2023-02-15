Чемпион UFC Махачев не собирается завершать карьеру и готов к реваншу с Волкановски
Обладатель чемпионского пояса UFC в лёгком дивизионе Ислам Махачев не собирается завершать карьеру и может провести реванш с австралийцем Александром Волкановски.
"У меня нет порога, лимита. Пока чувствую, что я лучший боец в мире. С каждым боем я набираю обороты, показываю лучшие результаты. Пока увеличиваются эти показатели, и дальше буду продолжать", — сказал боец журналистам по прилёте в Дагестан.
Спортсмен добавил, что не собирается ждать соперника и готов к любому противостоянию.
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"Если есть достойный соперник или UFC кого-то хочет поставить, я готов: или реванш, или кто-то из настоящих претендентов", — добавил он.
Махачев признался, что будет думать о завершении карьеры, когда почувствует, что идёт на спад.
Напомним, Ислам Махачев одолел Александра Волкановски в бою за пояс чемпиона UFC в лёгком весе на турнире UFC 284 в австралийском городе Петр. Бой продлился все пять раундов и завершился единогласным решением судей.
Twitter / Makhachev Islam