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15 февраля, 04:23

Чемпион UFC Махачев не собирается завершать карьеру и готов к реваншу с Волкановски

Обладатель чемпионского пояса UFC в лёгком дивизионе Ислам Махачев не собирается завершать карьеру и может провести реванш с австралийцем Александром Волкановски.

"У меня нет порога, лимита. Пока чувствую, что я лучший боец в мире. С каждым боем я набираю обороты, показываю лучшие результаты. Пока увеличиваются эти показатели, и дальше буду продолжать", — сказал боец журналистам по прилёте в Дагестан.

Спортсмен добавил, что не собирается ждать соперника и готов к любому противостоянию.

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"Если есть достойный соперник или UFC кого-то хочет поставить, я готов: или реванш, или кто-то из настоящих претендентов", — добавил он.

Махачев признался, что будет думать о завершении карьеры, когда почувствует, что идёт на спад.

Напомним, Ислам Махачев одолел Александра Волкановски в бою за пояс чемпиона UFC в лёгком весе на турнире UFC 284 в австралийском городе Петр. Бой продлился все пять раундов и завершился единогласным решением судей.

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Обложка ©

Twitter / Makhachev Islam

Артур Лапсаков
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