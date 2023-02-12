Махачев победил лучшего бойца UFC и защитил пояс в лёгком весе
Ислам Махачев выиграл у австралийца Волкановски в бою за пояс в лёгком весе UFC
Российский боец смешанного стиля Ислам Махачев победил австралийца Александра Волкановски в бою за чемпионство в лёгком весе UFC и защитил свой пояс. Матч прошёл в Перте.
Спортсмены провели в октагоне все пять раундов, а судьи единогласно отдали победу россиянину. Стоит отметить, что для него это была первая защита пояса в карьере, а Волкановски являлся перед боем лучшим бойцом рейтинга UFC вне зависимости от весовой категории.
Ранее Лайф рассказывал, что легендарный ирландский боец Конор Макгрегор вернётся в UFC ради боя с Майклом Чендлером летом 2023 года.
VK / UFC