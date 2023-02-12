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12 февраля, 05:49

Махачев победил лучшего бойца UFC и защитил пояс в лёгком весе

Ислам Махачев выиграл у австралийца Волкановски в бою за пояс в лёгком весе UFC

Российский боец смешанного стиля Ислам Махачев победил австралийца Александра Волкановски в бою за чемпионство в лёгком весе UFC и защитил свой пояс. Матч прошёл в Перте.

Спортсмены провели в октагоне все пять раундов, а судьи единогласно отдали победу россиянину. Стоит отметить, что для него это была первая защита пояса в карьере, а Волкановски являлся перед боем лучшим бойцом рейтинга UFC вне зависимости от весовой категории.

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Ранее Лайф рассказывал, что легендарный ирландский боец Конор Макгрегор вернётся в UFC ради боя с Майклом Чендлером летом 2023 года.

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VK / UFC

Артур Белкин
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