Махачев победил лучшего бойца UFC и защитил пояс в лёгком весе

Российский боец смешанного стиля Ислам Махачев победил австралийца Александра Волкановски в бою за чемпионство в лёгком весе UFC и защитил свой пояс. Матч прошёл в Перте.

Спортсмены провели в октагоне все пять раундов, а судьи единогласно отдали победу россиянину. Стоит отметить, что для него это была первая защита пояса в карьере, а Волкановски являлся перед боем лучшим бойцом рейтинга UFC вне зависимости от весовой категории.