Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
11 февраля, 16:24

Слишком хорош, чтобы проиграть: Тактаров дал прогноз перед боем Махачева с Волкановски

Тактаров считает, что в бою между Махачевым и Волкановски победит тот, кто "навяжет стиль"

Фаворитом боя между Исламом Махачевым и Алексом Волкановски станет тот, кто "навяжет свой стиль". Так считает первый российский обладатель чемпионского пояса UFC Олег Тактаров.

"Многие говорят, в том числе и Махачев, что это величайший бой в истории UFC. Не знаю, может, для Махачева это так. Фаворитом этого боя будет тот, кто навяжет свой стиль. Ислам слишком хорош и грамотен во всех аспектах, чтобы проиграть", — сказал он в беседе с изданием "Спорт-Экспресс".

Чемпион UFC Махачев назвал себя Хабибом 2.0

Чемпион UFC Махачев назвал себя Хабибом 2.0

Бой между Исламом Махачевым и Алексом Волкановски состоится в воскресенье, 12 февраля, в Перте (Австралия). Спортсмены сразятся за пояс в лёгком весе на UFC 284.

Ранее Лайф писал о том, что российский боец смешанных единоборств Ислам Махачев уложился в лимит лёгкой весовой категории перед первой защитой титула UFC.

Обложка ©

Getty Images / Chris Unger / Zuffa LLC

Илья Суриков
  • Новости
  • Ислам Махачев
  • Единоборства Бокс/MMA/UFC
  • Спорт

    • Подписаться на LIFE

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров