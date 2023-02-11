Слишком хорош, чтобы проиграть: Тактаров дал прогноз перед боем Махачева с Волкановски
Тактаров считает, что в бою между Махачевым и Волкановски победит тот, кто "навяжет стиль"
Фаворитом боя между Исламом Махачевым и Алексом Волкановски станет тот, кто "навяжет свой стиль". Так считает первый российский обладатель чемпионского пояса UFC Олег Тактаров.
"Многие говорят, в том числе и Махачев, что это величайший бой в истории UFC. Не знаю, может, для Махачева это так. Фаворитом этого боя будет тот, кто навяжет свой стиль. Ислам слишком хорош и грамотен во всех аспектах, чтобы проиграть", — сказал он в беседе с изданием "Спорт-Экспресс".
Бой между Исламом Махачевым и Алексом Волкановски состоится в воскресенье, 12 февраля, в Перте (Австралия). Спортсмены сразятся за пояс в лёгком весе на UFC 284.
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