Слишком хорош, чтобы проиграть: Тактаров дал прогноз перед боем Махачева с Волкановски

"Многие говорят, в том числе и Махачев, что это величайший бой в истории UFC. Не знаю, может, для Махачева это так. Фаворитом этого боя будет тот, кто навяжет свой стиль. Ислам слишком хорош и грамотен во всех аспектах, чтобы проиграть", — сказал он в беседе с изданием "Спорт-Экспресс".