"Показал, почему я номер один": Махачев назвал себя лучшим бойцом мира после победы над лидером рейтинга UFC

Действующий чемпион UFC в лёгком весе — россиянин Ислам Махачев — после победы над первым номером рейтинга организации, австралийцем Александром Волкановски, заявил, что теперь он лучший боец мира, и отметил, что будет ждать следующего поединка с серьёзным соперником.

"Мои последние бои были довольно лёгкие, мне нужен был сильный соперник. Я показал, почему я номер один. У него (Александра Волкановски. — Прим. Лайфа) хорошие удары, хорошая борьба. Но нравится вам или нет, я — лучший боец в мире! С кем я хочу подраться? С реальным претендентом, не фальшивкой", — сказал Махачев.

Россиянин признался, что его удивила подготовка австралийского спортсмена, подчеркнув, что не ожидал столь сложного для него боя. Он также отметил немало хороших качеств Волкановски и поблагодарил публику в Перте, которая, правда, совсем не поддерживала Махачева.