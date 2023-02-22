"Долларовый миллионер" Хасбик оказался любителем "Жигулей" и дачной жизни

Хасбулла Магомедов, более известный как Хасбик, оказался любителем "народных" автомобилей и дачной жизни. Несмотря на данные об огромных доходах, в собственности у популярного блогера числятся лишь чёрный Hyundai Creta, белый ВАЗ-2107 и участок площадью 400 квадратных метров в селе Новый Хушет Махачкалы.

По данным SHOT, корейский внедорожник Хасбик подарил своему отцу, сам "дагестанский феномен" водительскими правами так и не обзавёлся.