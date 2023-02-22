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22 февраля, 11:12

"Долларовый миллионер" Хасбик оказался любителем "Жигулей" и дачной жизни

Блогер Хасбик оказался владельцем корейского внедорожника и четырёх соток под Махачкалой

<p>Хасбулла Магомедов со своими автомобилями. Обложка © <a href="https://t.me/shot_shot/48617" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

Хасбулла Магомедов со своими автомобилями. Обложка © SHOT

Хасбулла Магомедов, более известный как Хасбик, оказался любителем "народных" автомобилей и дачной жизни. Несмотря на данные об огромных доходах, в собственности у популярного блогера числятся лишь чёрный Hyundai Creta, белый ВАЗ-2107 и участок площадью 400 квадратных метров в селе Новый Хушет Махачкалы.

По данным SHOT, корейский внедорожник Хасбик подарил своему отцу, сам "дагестанский феномен" водительскими правами так и не обзавёлся.

"Дайте мне съесть эту курицу": Блогер Хасбик заявил, что "размажет" Макгрегора, и попросил UFC организовать бой

"Дайте мне съесть эту курицу": Блогер Хасбик заявил, что "размажет" Макгрегора, и попросил UFC организовать бой

Напомним, журнал Forbes оценил состояние Хасбуллы Магомедова в 2,2 миллиона долларов. Сам он, правда, эти данные отверг и пригрозил подать в суд.

Матвей Константинов
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