"Долларовый миллионер" Хасбик оказался любителем "Жигулей" и дачной жизни
Блогер Хасбик оказался владельцем корейского внедорожника и четырёх соток под Махачкалой
Хасбулла Магомедов со своими автомобилями. Обложка © SHOT
Хасбулла Магомедов, более известный как Хасбик, оказался любителем "народных" автомобилей и дачной жизни. Несмотря на данные об огромных доходах, в собственности у популярного блогера числятся лишь чёрный Hyundai Creta, белый ВАЗ-2107 и участок площадью 400 квадратных метров в селе Новый Хушет Махачкалы.
По данным SHOT, корейский внедорожник Хасбик подарил своему отцу, сам "дагестанский феномен" водительскими правами так и не обзавёлся.
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Напомним, журнал Forbes оценил состояние Хасбуллы Магомедова в 2,2 миллиона долларов. Сам он, правда, эти данные отверг и пригрозил подать в суд.