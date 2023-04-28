Психоаналитик рассказала, как научить ребёнка правильно отвечать на грубость взрослых

Ребёнок будет понимать, что с ним плохо обращаются, только в том случае, если взрослые ему разъяснят, каким должно быть здоровое общение. Семейный и клинический психолог, психоаналитик Вера Золотых в беседе с "Газетой.ru" назвала родителям несколько лайфхаков, как воспитать в познающем мир ребёнке навык здоровой коммуникации.

Если родитель переходит границы и срывается, он должен признать свою ошибку, показав малышу, что так быть не должно. Например, попросить прощения и сказать, что такая реакция недопустима. Также ребёнка важно научить озвучивать свои чувства.

"Когда ребёнок понимает, как влияют на него грубость и бестактность взрослого, какие эмоции у него вызывает это поведение, он всегда может сказать, что его сейчас обижают или расстраивают сказанные ему слова, что он не хотел бы, чтобы с ним так говорили или поступали", — отметила психолог.

Также можно сказать, что малыш всегда может поинтересоваться у мамы или папы, что стало причиной их раздражения и почему ему это говорят. У знающего ребёнка со временем появляется очень важный навык — устойчивость к оценкам окружающих.

"Важно обозначать, что грубость и бестактность взрослого чаще всего не связаны с ребёнком, не он тому причина. Можно вместе поразмышлять о том, что стало причиной крика учителя или его грубости по отношению к ребёнку. Здесь важно не оправдать другого взрослого, а разделить ответственность за произошедшее", — подытожила психолог.