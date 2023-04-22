Как отучить ребёнка от слов-паразитов: 5 лайфхаков от Седы Каспаровой

Тренер по дизайну голоса, речи и публичным выступлениям Седа Каспарова дала советы родителям, которые хотят помочь своему ребёнку избавиться от слов-паразитов. В беседе с "Газетой.ru" она отметила, что для этого нужно сделать несколько простых шагов.

В первую очередь Каспарова порекомендовала взрослым больше общаться со своими детьми и развивать их словарный запас: вместе придумывать истории, играть в слова, описывать интересных людей, события или предметы. Это поможет также укрепить взаимоотношения с ребёнком.

"Избавиться от слов-паразитов непросто даже взрослому. Ребёнку тут не обойтись без помощи родителей. Прежде всего эти слова в речи нужно услышать. Отловить их самому может быть проблематично, а потому запишите ребёнка на диктофон или видео, чтобы он мог убедиться, что паразиты в его речи действительно есть", — призывает тренер по речи.

Услышав от чада очередное ненужное слово, не стоит раздражаться. Лучше договориться с ним вместе следить за его речью и придумать паразитам альтернативу. Если подобрать замену не получается, разрешите делать паузы.