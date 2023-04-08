Специалист по персоналу дала пять вредных советов или как нельзя составлять резюме

О том, как правильно составлять резюме написано много различных статей, а мы решили пойти от обратного: публикуем список вредных советов от доцента кафедры управления персоналом ГУУ Екатерины Каштановой, которые помогут вам составить самое ужасное резюме. Итак, если вы не хотите отпугнуть работодателя, то обязательно следуйте следующим "подсказкам".

1. Опиши свою биографию как можно подробнее Чем меньше будет информации о том, каких успехов ты добился и какие положительные результаты принёс компании, тем меньше у работодателя будет сведений о том, насколько ты ценный кандидат. Одна страница –- это для слабаков без опыта, поэтому Каштанова советует расписаться минимум на три-четыре. Идеально, если это будет сделано мелким шрифтом и без структуризации.

2. Забудь о цели резюме Или же эксперт советует указать её максимально размыто. К примеру, "Соискание должности в сфере искусства", и совсем неважно, что до этого вы работали бухгалтером в цирке. В резюме также нужно перечислить все места, где вы учились "чему-нибудь и как-нибудь".

"Причём, если вы учились по разным направлениям, ну, например, когда-то вам захотелось научиться рисовать классные стрелки, и вы прошли марафон у успешного бьюти-блогера — обязательно включите в своё образование и данный факт", — отметила Каштанова.

3. Не признавайся в своих достижениях Чем меньше будет информации о том, каких успехов вы смогли добиться на предыдущем месте работы, тем меньше у работодателя будет сведений о том, насколько ценный перед ним кандидат. Пусть у HR возникнет ощущение, что вы стояли где-то рядом, когда эти функции выполнялись сами по себе.

4. Обязательно упомяни шаблонный набор личных качеств Напишите, что вы стрессоустойчивый, умный, коммуникабельный, ответственный и какой вы у мамы пирожочек не забудьте. Чтобы работодатель знал, какую драгоценность берёт на работу, а то вдруг ещё подумает, что вы такой же, как и все остальные.

"Ну и в конце ещё один совет – никогда не обновляйте дату резюме, пусть рекрутер увидит, что вы стабильны в поиске работы своей мечты", — резюмировала Каштанова.