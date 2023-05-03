"Домашнее насилие и дисбаланс власти": Основные проблемы в парах, где мужчина старше женщины
Многие девушки ищут себе партнёра постарше, даже не подозревая, чем такой неравный союз может для них обернуться. О подводных камнях пар с разницей в возрасте Лайф поговорил с клиническим психологом Олесей Иневской.
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В обществе достаточно распространено явление, когда в любовном союзе один из партнёров старше, чаще всего это именно мужчина. Но что толкает девушек отворачиваться от сверстников и искать свою любовь среди кавалеров постарше, а порой и годящихся в отцы? У клинического психолога Олеси Иневской есть на это ответ.
Когда вам исполняется двадцать с небольшим, вы, скорее всего, всё ещё учитесь или только начинаете строить карьеру. У вас ограниченный жизненный опыт и доход. С высокой долей вероятности вы зависимы и не уверены в себе. Между тем у мужчины лет на 10–20 вас старше есть карьера, деньги, социальный статус, свой десятилетний опыт в разных областях и социальный капитал, то есть связи.
Маловероятно, что такой мужчина когда-либо увидит в женщине младше себя равного партнёра. Вряд ли подумает, что её карьера, амбиции и жизненные цели заслуживают такого же уровня уважения и приоритета, как и его. В приоритете у мужчины старше будут собственные амбиции, жизненные цели и желания, а партнёршу, скорее всего, он будет рассматриваться всего лишь в качестве обслуживающего персонала.
В ближайшие пять-десять лет женщина рядом будет достаточно стремительно расти и меняться. И тут, как говорит эксперт, есть два распространённых варианта: либо он будет препятствовать росту супруги или партнёрши, чем неизменно травмирует, либо она отдалится от него и уйдёт. Все пары с неравными детско-родительскими отношениями проходят этап сепарации.
Всё дело в том, что в основе домашнего насилия лежат гендерное неравенство и дисбаланс власти.
Какие проблемы скрываются в отношениях, где мужчина старше женщины. Фото © Shutterstock
Клинический психолог Олеся Иневская продолжает: "Чем больше власти, ресурсов, денег и социального капитала у мужчины, тем больше вероятность возникновения домашнего насилия в такой паре. Выбирая гораздо более молодую партнёршу в 30–40, мужчина чаще всего пытается закрыть потребность во власти и реализации, которая провоцируется кризисом среднего возраста".
Но не стоит отчаиваться или бояться обязательного повторения рассказанного выше сценария, если у вас муж старше. Эксперт успокаивает: бывают и положительные примеры с разницей в возрасте и неравном распределении ресурсов.
В этом случае мужчина выбирает себе партнёршу гораздо более молодую, не чтобы доминировать над ней. А в связи с тем, что чувствует себя либо одного с ней возраста, либо пытается справиться с кризисом старшего возраста (50–60 лет) посредством идентификации с молодой партнёршей.
Австралийское исследование 2017 года выявило, что у гетеросексуальных пар с большой разницей в возрасте достаточно быстро снижалась степень удовлетворённости отношениями в первые 6–10 лет брака по сравнению с парами одного и того же возраста. Получается, что пары с разницей в возрасте от 1 до 3 лет, где мужчина старше женщины, имели наибольшие показатели степенью удовлетворённости браком. "Самыми низкими показателями удовлетворённости отношениями обладали пары с разницей в возрасте от 4 до 6 лет, и показатели продолжали снижаться у пар с разницей в возрасте 7 и более лет", — рассказывает клинический психолог.
Что ждёт пару, в которой мужчина намного старше? Фото © Shutterstock
Ещё одно исследование показало, что разница в возрасте в длительных отношениях может повлиять на риск развития депрессии у каждого из партнёров. В частности, было обнаружено, что пары одного возраста имели самые низкие показатели депрессии, в то время как пары с разницей в возрасте 3 года и более имели более высокие показатели.
Отношения / Психология
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