Tinder ушёл, но пришла Боня с клубом знакомств, чтобы продавать иностранцам русских красавиц
Боня придумала замену покидающему Россию "Тиндеру". Похоже, проверки ФНС её совершенно не волнуют. То ли все налоги у блогерши уплачены, то ли она скрывается умнее своих предшественниц.
Виктория Боня. Обложка © ТАСС / Zuma / Ye Pingfan
На днях по Интернету пронеслась просто ужасающая новость — "Тиндер" покидает Россию! И бросает всех отечественных обездоленных одиночек. Ну где теперь можно будет найти пару, как не в приложении для знакомств, которое уже почти десять лет сводит всех россиян страны и помогает им образовывать семьи. Неужели теперь мы так и останемся холостыми да незамужними? Какая же невероятная трагедия!
Многие россияне действительно сильно расстроены уходом приложения. Вот их горькие комментарии на этот счёт: "О нет! "Тиндер" уходит :( Мне будет очень не хватать его!" — kitty.
"И шо? Теперь всё? Я так и знала, что замуж не выйду 🙈", — Тёник.
"Не жениться мне, похоже 😅", — Otto Dragonrage.
— Девочки, как теперь по ресторанам бесплатно ходить будете? 😂 — VK.
— Через VPN, — ♀️.
Однако отчаиваться не стоит. Всем обещает помочь Виктория Боня. Модель клянётся спасти русских красавиц от одиночества и каждую пристроить под бок богатенького папика. Именно об этом ведь мечтает любая девушка, по мнению инста-дивы. Причём самой Бони в данный момент даже нет в родной стране. Судя по её соцсетям, она отдыхает сейчас в Дубае, где делала коррекцию подбородка. Интересно, что же задумала телеведущая? По её словам, конечно, знакомства будут исключительно ради брака. Ведь все иностранцы мечтают жениться на русских красавицах. А сам "Тиндер" заплачет горючими слезами, осознав свою потерю.
Виктория Боня придумала свой аналог уходящему из России Tinder. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / @victoriabonya
Некоторые, конечно, поблагодарили интернет-звезду за отличную идею и поддержали её в комментариях, другие же высказались весьма негативно. Они обвиняли Боню в том, что она и свою-то жизнь устроить не может, а пытается лезть в чужую. Подписчики заподозрили Вику в очередной попытке заработать на мечтах и желаниях других, а заодно и похайпить на популярной теме.
Комментарии пользователей по поводу идеи клуба знакомств от Бони. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / @victoriabonya
Вот только эта идея к Боне пришла далеко не первой. Аналогичное приложение задумали создать в Санкт-Петербурге. И даже название уже придумали: "Каждой твари — по паре". Сумма, которую планируют потратить на проект, составляет 1,8 млн рублей. Интересно, кто победит в этой бешеной борьбе за одинокие сердца? Но не переживай, Вика, твоя аудитория от тебя не убежит... возможно.
Недавно Виктория Боня показала, как пластическая операция изменила её лицо. Так как фанаты не заметили кардинальных перемен, 44-летняя звезда обратилась к ним с негодованием по этому поводу и опубликовала коллаж до и после хирургического вмешательства.