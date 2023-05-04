Tinder ушёл, но пришла Боня с клубом знакомств, чтобы продавать иностранцам русских красавиц

На днях по Интернету пронеслась просто ужасающая новость — "Тиндер" покидает Россию! И бросает всех отечественных обездоленных одиночек. Ну где теперь можно будет найти пару, как не в приложении для знакомств, которое уже почти десять лет сводит всех россиян страны и помогает им образовывать семьи. Неужели теперь мы так и останемся холостыми да незамужними? Какая же невероятная трагедия!

Многие россияне действительно сильно расстроены уходом приложения. Вот их горькие комментарии на этот счёт: "О нет! "Тиндер" уходит :( Мне будет очень не хватать его!" — kitty. "И шо? Теперь всё? Я так и знала, что замуж не выйду 🙈", — Тёник. "Не жениться мне, похоже 😅", — Otto Dragonrage. — Девочки, как теперь по ресторанам бесплатно ходить будете? 😂 — VK. — Через VPN, — ♀️.

Однако отчаиваться не стоит. Всем обещает помочь Виктория Боня. Модель клянётся спасти русских красавиц от одиночества и каждую пристроить под бок богатенького папика. Именно об этом ведь мечтает любая девушка, по мнению инста-дивы. Причём самой Бони в данный момент даже нет в родной стране. Судя по её соцсетям, она отдыхает сейчас в Дубае, где делала коррекцию подбородка. Интересно, что же задумала телеведущая? По её словам, конечно, знакомства будут исключительно ради брака. Ведь все иностранцы мечтают жениться на русских красавицах. А сам "Тиндер" заплачет горючими слезами, осознав свою потерю.

Виктория Боня придумала свой аналог уходящему из России Tinder. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / @victoriabonya

Некоторые, конечно, поблагодарили интернет-звезду за отличную идею и поддержали её в комментариях, другие же высказались весьма негативно. Они обвиняли Боню в том, что она и свою-то жизнь устроить не может, а пытается лезть в чужую. Подписчики заподозрили Вику в очередной попытке заработать на мечтах и желаниях других, а заодно и похайпить на популярной теме.

Комментарии пользователей по поводу идеи клуба знакомств от Бони. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / @victoriabonya

Вот только эта идея к Боне пришла далеко не первой. Аналогичное приложение задумали создать в Санкт-Петербурге. И даже название уже придумали: "Каждой твари — по паре". Сумма, которую планируют потратить на проект, составляет 1,8 млн рублей. Интересно, кто победит в этой бешеной борьбе за одинокие сердца? Но не переживай, Вика, твоя аудитория от тебя не убежит... возможно.