Петросян попал в реанимацию из-за зубного импланта

Писатель-юморист Евгений Петросян попал в реанимацию после установки зубного импланта. Об этом узнал Mash . Сейчас состояние народного артиста РСФСР стабильное, но он до сих пор находится под наблюдением врачей.

По данным телеграм-канала, 27 апреля Петросян поехал в стоматологию на установку эндооссального импланта, который вживляется в кость челюсти. Однако после процедуры он пожаловался на непрекращающееся кровотечение из раны. К 1 мая состояние Евгения Вагановича ухудшилось и он вызвал скорую. Медики госпитализировали артиста, а в больнице приняли решение определить юмориста в реанимацию с воспалением.