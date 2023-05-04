Петросян попал в реанимацию из-за зубного импланта
Писатель-юморист Евгений Петросян попал в реанимацию после установки зубного импланта. Об этом узнал Mash. Сейчас состояние народного артиста РСФСР стабильное, но он до сих пор находится под наблюдением врачей.
По данным телеграм-канала, 27 апреля Петросян поехал в стоматологию на установку эндооссального импланта, который вживляется в кость челюсти. Однако после процедуры он пожаловался на непрекращающееся кровотечение из раны. К 1 мая состояние Евгения Вагановича ухудшилось и он вызвал скорую. Медики госпитализировали артиста, а в больнице приняли решение определить юмориста в реанимацию с воспалением.
Сейчас 77-летний артист переведён в отделение ЛОР и челюстно-лицевой хирургии, он находится в стабильном состоянии.
Напомним, 1 мая стало известно о госпитализации известного юмориста и телеведущего Евгения Петросяна. Однако позже сам народный артист РСФСР вышел на связь и опроверг эту информацию, заявив, что просто проходит плановое обследование. Его жена Татьяна Брухунова тоже отрицала серьёзные проблемы со здоровьем у юмориста. Лайф при этом узнал, что у Петросяна гипертония, прогрессирующий атеросклероз и кисты в почках.
ТАСС / Вячеслав Прокофьев