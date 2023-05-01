"Никакой паники": Петросян ответил на сообщения о госпитализации
Петросян опроверг слух о своей госпитализации и сообщил о плановом обследовании
Народный артист РСФСР писатель-юморист Евгений Петросян опроверг информацию о госпитализации. Он заявил, что проходит плановое обследование.
"Всё в порядке. Я сегодня на один день заехал на обследование просто. Всё нормально, никакой паники", — сказал он в беседе с ТАСС.
Ранее телеграм-канал Mash сообщил о том, что известный юморист и телеведущий Евгений Петросян с жалобами на головокружение якобы доставлен в больницу в Москве.
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ТАСС / Вячеслав Прокофьев