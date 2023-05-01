В Москве госпитализировали Евгения Петросяна
В Москве доставлен в больницу известный юморист и телеведущий Евгений Петросян. Как сообщает Mash, ему стало плохо в квартире в Хамовниках: в частности, артист жаловался на сильное головокружение.
По данным телеграм-канала, скорую помощь вызвала супруга 77-летнего юмориста Татьяна Брухунова. В итоге медики настояли на госпитализации знаменитости. Звезде телеэкрана проводят дополнительные обследования для установки точного диагноза.
Ранее Лайф сообщал, что народного артиста Александра Розенбаума госпитализировали во время гастролей в Красноярске. Причиной оказался тромбоз. Певец перенёс операцию, после чего его выписали.
ТАСС / Вячеслав Прокофьев