КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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1 мая, 16:02
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В Москве госпитализировали Евгения Петросяна

В Москве доставлен в больницу известный юморист и телеведущий Евгений Петросян. Как сообщает Mash, ему стало плохо в квартире в Хамовниках: в частности, артист жаловался на сильное головокружение.

По данным телеграм-канала, скорую помощь вызвала супруга 77-летнего юмориста Татьяна Брухунова. В итоге медики настояли на госпитализации знаменитости. Звезде телеэкрана проводят дополнительные обследования для установки точного диагноза.

"Меня не видят. Ау! Я здесь!": Петросян вышел на связь с поклонниками после пропажи из соцсетей

"Меня не видят. Ау! Я здесь!": Петросян вышел на связь с поклонниками после пропажи из соцсетей

Ранее Лайф сообщал, что народного артиста Александра Розенбаума госпитализировали во время гастролей в Красноярске. Причиной оказался тромбоз. Певец перенёс операцию, после чего его выписали.

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ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Наталья Исакова
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