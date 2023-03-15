Розенбаума выписали из больницы в Красноярске
Народного артиста России Александра Розенбаума выписали из больницы в Красноярске, куда он попал во время гастролей, передаёт ТАСС.
"Он был выписан из больницы и уехал из Красноярска", — сообщил собеседник агентства.
О госпитализации 71-летнего Розенбаума стало известно накануне. Артист почувствовал себя плохо после выступления в Красноярске. Его экстренно госпитализировали и обнаружили тромб. В тот же день Александра Яковлевича прооперировали. Позже он вышел на связь, сообщил, что "всё идёт штатно", и назвал красноярских врачей замечательными.
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LIFE / Александра Ульянова