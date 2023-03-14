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14 марта, 14:58

Розенбаум — о состоянии после госпитализации с тромбозом в Красноярске: Всё идёт штатно

Народный артист России, певец Александр Розенбаум в беседе с радио "Комсомольская правда" оценил своё состояние после того, как попал в больницу в Красноярске, куда ранее прилетел с гастролями.

"Всё штатно, врачи замечательные. Всё идет штатно, всё хорошо. Спасибо", — отметил Розенбаум.

Александр Розенбаум перенёс операцию

Александр Розенбаум перенёс операцию

Ранее Лайф сообщал, что певца Александра Розенбаума госпитализировали в Красноярске после концерта, который он дал днём ранее. По данным Mash, причиной госпитализации певца стал тромб в ноге.

Обложка ©

ТАСС / Сергей Бобылев

Артур Белкин
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