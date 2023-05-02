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2 мая, 13:47

Петросян вновь попытался успокоить спохватившихся о его здоровье поклонников

Евгений Петросян рассказал, что лёг в клинику на плановую проверку

<p>Обложка © ТАСС / Вячеслав Прокофьев</p>

Обложка © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Народный артист РСФСР, писатель-юморист Евгений Петросян заявил, что проходит плановую проверку в клинике и чувствует себя нормально. Об этом он рассказал в беседе с ТАСС.

"Я лёг на плановую проверку. Мне ж немало лет, я должен проверяться. Меня все атакуют, что я умираю. Что это такое вообще. Со мной всё нормально. Периодически — раз в два года — надо проверяться", — сказал Петросян.

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По его словам, сейчас он находится в клинике, но завтра его уже должны выписать.

Напомним, 1 мая стало известно о госпитализации известного юмориста и телеведущего Евгения Петросяна. СМИ сообщали, что ему стало плохо в квартире в Хамовниках, артист жаловался на сильное головокружение. Однако позже сам народный артист РСФСР вышел на связь и опроверг информацию о госпитализации. Он заявил, что проходит плановое обследование. Однако 2 мая появилась информация, что Петросян был госпитализирован с диагнозом гипертоническая болезнь. Уточнялось, что помимо серьёзных проблем с сердцем у артиста прогрессирующий атеросклероз и кисты в почках.

Иван Косицын
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