Петросян вновь попытался успокоить спохватившихся о его здоровье поклонников

Народный артист РСФСР, писатель-юморист Евгений Петросян заявил, что проходит плановую проверку в клинике и чувствует себя нормально. Об этом он рассказал в беседе с ТАСС.

"Я лёг на плановую проверку. Мне ж немало лет, я должен проверяться. Меня все атакуют, что я умираю. Что это такое вообще. Со мной всё нормально. Периодически — раз в два года — надо проверяться", — сказал Петросян.