Стал известен диагноз госпитализированного Петросяна
SHOT: Юморист Евгений Петросян госпитализирован с гипертонией
Народный артист РСФСР писатель-юморист Евгений Петросян был госпитализирован с диагнозом гипертоническая болезнь. Об этом сообщает SHOT со ссылкой на источник.
Помимо серьёзных проблем с сердцем у Петросяна прогрессирующий атеросклероз и кисты в почках. Поэтому врачи приняли решение оставить юмориста в больнице им. Боткина.
Также, как уточняет телеграм-канал, когда 77-летнему артисту стало плохо, он ударился головой. Медики провели обследование, но травм черепа не обнаружили.
Напомним, 1 мая стало известно о госпитализации известного юмориста и телеведущего Евгения Петросяна. СМИ сообщали, что ему стало плохо в квартире в Хамовниках, артист жаловался на сильное головокружение. Однако позже сам народный артист РСФСР вышел на связь и опроверг информацию о госпитализации. Он заявил, что проходит плановое обследование. Позже о его состоянии рассказала жена Татьяна Брухунова.
ТАСС / Сергей Бобылев