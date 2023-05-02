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2 мая, 11:42

Стал известен диагноз госпитализированного Петросяна

SHOT: Юморист Евгений Петросян госпитализирован с гипертонией

Народный артист РСФСР писатель-юморист Евгений Петросян был госпитализирован с диагнозом гипертоническая болезнь. Об этом сообщает SHOT со ссылкой на источник.

Помимо серьёзных проблем с сердцем у Петросяна прогрессирующий атеросклероз и кисты в почках. Поэтому врачи приняли решение оставить юмориста в больнице им. Боткина.

Также, как уточняет телеграм-канал, когда 77-летнему артисту стало плохо, он ударился головой. Медики провели обследование, но травм черепа не обнаружили.

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Напомним, 1 мая стало известно о госпитализации известного юмориста и телеведущего Евгения Петросяна. СМИ сообщали, что ему стало плохо в квартире в Хамовниках, артист жаловался на сильное головокружение. Однако позже сам народный артист РСФСР вышел на связь и опроверг информацию о госпитализации. Он заявил, что проходит плановое обследование. Позже о его состоянии рассказала жена Татьяна Брухунова.

Обложка ©

ТАСС / Сергей Бобылев

Александра Вишнякова
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