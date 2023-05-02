Стал известен диагноз госпитализированного Петросяна

Народный артист РСФСР писатель-юморист Евгений Петросян был госпитализирован с диагнозом гипертоническая болезнь. Об этом сообщает SHOT со ссылкой на источник.

Помимо серьёзных проблем с сердцем у Петросяна прогрессирующий атеросклероз и кисты в почках. Поэтому врачи приняли решение оставить юмориста в больнице им. Боткина.