"У меня в телефоне 74 пропущенных звонка": Брухунова раскрыла правду о состоянии Петросяна
Брухунова рассказала о плановом обследовании юмориста Евгения Петросяна
Жена Евгения Петросяна Татьяна Брухунова рассказала, как себя чувствует юморист, о госпитализации которого СМИ сообщали накануне. По её словам, "ничего экстренного не произошло".
"Всё в плановом режиме. Евгений Ваганович проходит сейчас обследование в одной из клиник в Москве. У него всё в полном порядке. У меня в телефоне 74 пропущенных звонка, меня одолевают различные масс-медиа. Спасибо за ваши тёплые слова и внимание", — написала супруга артиста в соцсетях.
Напомним, 1 мая стало известно о госпитализации известного юмориста и телеведущего Евгения Петросяна. СМИ сообщали, что ему стало плохо в квартире в Хамовниках, артист жаловался на сильное головокружение. Однако позже сам народный артист РСФСР вышел на связь и опроверг информацию о госпитализации. Он заявил, что проходит плановое обследование.
Евгений Ваганович Петросян — артист эстрады, юморист, телеведущий, писатель, народный артист РСФСР. Автор множества юмористических передач, в том числе шоу "Смехопанорама" и "Кривое зеркало". На протяжении всей своей актёрской деятельности Евгений Петросян собирал и продолжает собирать настоящие аншлаги. Подробнее о творческом пути и личной жизни артиста читайте на uznayvse.ru.
ТАСС / Вячеслав Прокофьев