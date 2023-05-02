"У меня в телефоне 74 пропущенных звонка": Брухунова раскрыла правду о состоянии Петросяна

Жена Евгения Петросяна Татьяна Брухунова рассказала, как себя чувствует юморист, о госпитализации которого СМИ сообщали накануне. По её словам, "ничего экстренного не произошло".

"Всё в плановом режиме. Евгений Ваганович проходит сейчас обследование в одной из клиник в Москве. У него всё в полном порядке. У меня в телефоне 74 пропущенных звонка, меня одолевают различные масс-медиа. Спасибо за ваши тёплые слова и внимание", — написала супруга артиста в соцсетях.