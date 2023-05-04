Шуфутинский представил вторую часть комикса с собой в главной роли
Михаил Шуфутинский. Фото © ТАСС / Вячеслав Прокофьев
В России выходит вторая часть комикса "И снова третье сентября", главным героем которой вновь стал заслуженный артист РФ Михаил Шуфутинский. Студия Wizart Comics рассказала газете "Петербургский дневник", что принципиально нового появится в продолжении истории.
"Михаил Захарович хотел, чтобы в нашей истории появился Брайтон-Бич (район Нью-Йорка, известный тем, что там с 70-х годов живёт большое число мигрантов из СССР, а теперь и СНГ. — Прим. Лайфа). В первой истории мы не нашли ему места, а вот в комиксе "И снова третье сентября" этот район появился", — уточнил главред студии и автор идеи Влад Максименко.
Шуфутинский объяснил, что комиксы популярны в Америке, а его дети увлекались ими, когда семья жила в Штатах. Певец рассказал, что не так давно ездил в гости к младшему сыну и нашёл в его доме несколько коробок с такими журналами, которые были изданы ещё в 80-х годах — настоящий раритет.
Музыкант связывает успех комикса со своим участием с тем, что сюжет объединил несколько культурных пластов: там есть отсылки и к песням, и к русским сказкам, и к современности, а идея путешествия во времени и пространстве привлекает молодёжь. Студия Wizart Comics планирует выпустить и третью часть комикса в этом году. Шуфутинский уже дал согласие, предложив использовать и другие его песни.
Напомним, петербургская студия Wizart Comics решила выпустить комикс о Михаиле Шуфутинском ещё в 2018 году. Проект отложили из-за пандемии, вышел он только в 2021-м. История рассказывает о путешествии певца по мультивселенной, где "всё не то и всё не так" и где вечное третье сентября.