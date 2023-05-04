Всю жизнь вы пили его неправильно: 5 мифов о кефире, которые оказались пустым звуком

Мало кто не знает о таком продукте, как кефир. Очень любим этот кисломолочный напиток среди тех, кто пытается следить за фигурой, правильно питаться и даже худеть. Но способен ли он на это вообще? Кефир состоит из молочного сахара, то есть лактозы, и ферментирован бактериями, насыщенными жирами и молочным белком. Но является ли панацеей и способствует ли похудению? Поговорим о главных мифах.

Можно ли кефир пить на ночь?

Мифы о кефире, в которые все верят, не зная правды. Фото © freepik

Многие люди привыкли употреблять напиток вечером вместо ужина или просто перед сном, считая, что тот поможет, например, похудеть. Однако врач-диетолог и эндокринолог Наталья Лазуренко категорически не согласна с таким порядком. В утреннее и дневное время пить кефир полезно, потому что люди находятся в движении и лактоза заимствуется для энергии. А вот если выпить кефир на ночь, то этот источник будет отправлен "про запас", то есть отложится в жир.

Можно ли похудеть на кефире?

"Простые молочные белки легко воспринимаются ЖКТ, быстро всасываются и создают строительный материал для формирования ферментов, гормонов и клеток", — рассказывает эксперт.

Кефир можно считать диетическим продуктом, так как он легко и быстро усваивается организмом. Но никак не является панацеей для худеющих. Помогать сбросить лишний вес в принципе не способен ни один продукт питания. Похудание происходит за счёт адекватной работы гормонов и обмена веществ, как и слаженная, без сбоев работа всех систем организма.

Можно ли кефир пить литрами?

В подобные мифы о большом или даже бесконтрольном употреблении кефира любят верить люди, стремящиеся похудеть. Они выбирают продукт с минимальной жирностью и пьют чуть ли не пачками в день. Но полезно ли это? Как оказалось, нет. Рекомендуемая норма кисломолочного напитка — один стакан в день, то есть не более 200 мл.

Можно ли пить кефир абсолютно всем?

Кому можно, а кому противопоказано пить кефир, особенно на ночь. Фото © freepik

Одним из распространённых мифов считается польза кефира для абсолютно всех людей. Но и тут эндокринолог нашлась что ответить. Например, что страдающим от проблем с ЖКТ — гастритами, колитами, дисбиозом микробиоты — кислая среда в кефире может сделать хуже, вызвав размягчение стула и метеоризм.

В разговоре с "Вечерней Москвой" Наталья Лазуренко сказала: "Я не советую употреблять кефир на ночь людям, которые страдают нарушениями углеводного обмена, метаболическим синдромом и сахарным диабетом. Лактоза начнёт сбивать процесс контроля углеводов в организме".

Кефир "нулёвка" так же полезен, как и остальные?

Вернёмся к худеющим, которые готовы пойти на многое, лишь бы сбросить заветные лишние килограммы. Выбрав кефир с процентом жирности меньше 1%, получим ли мы такую же пользу, как и от обычного? Оказалось, что нет.