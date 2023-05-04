Дачникам рассказали, как правильно установить громоотвод, чтобы гроза не кончилась пожаром

Громоотвод — важная вещь для любой дачи, установкой которой стоит озаботиться уже сейчас. По словам депутата Госдумы, председателя Союза дачников Никиты Чаплина, молниезащита делится на два типа — активную (от десяти тысяч рублей) и пассивную (от трёх тысяч рублей).

В беседе с Лайфом он объяснил, что первая используется, например, на крупных предприятиях и ионизирует воздух, а вторая лишь смягчает попадание молнии для внутренних коммуникаций и отлично подойдёт для загородного дома. Для установки системы лучше обратиться к специалисту, однако при наличии уверенности в себе можно справиться и своими силами. В любом случае в комплекте обязательно должна быть инструкция.

"Взбираемся на крышу и на самой высокой точке устанавливаем металлический стержень. Крепим к нему толстую стальную проволоку и соединяем с заземлением, которое состоит из металлических штырей или уголков. Заземлитель мы закапываем на два-три метра в почву на отдалённом расстоянии от веранды и дорожек. Затем их надо обварить 50 миллиметрами металлической полосы", — рассказал он Лайфу.

Важно, отметил парламентарий, чтобы все элементы громоотвода были толстыми, а крепления не были изготовлены из дерева — в противном случае первая же гроза может закончиться пожаром. Также все торчащие из стен конструкции вроде антенн и труб должны попадать в зону защиты, иначе "ударит именно туда".

Чаплин напомнил, что при грозе необходимо закрыть двери, окна, отказаться от использования электроники, а также не подходить к проводке и водостокам.

"Будьте осторожны и берегите себя", — заключил народный избранник.