Нейросеть научили "читать мысли" человека без подключения к мозгу

Учёные из Техасского университета в Остине представили систему с искусственным интеллектом, которая способна расшифровывать мысли человека с помощью снимков, сделанных томографом. Статья об этом опубликована в журнале Nature Neuroscience.

Система называется "семантический декодер", она анализирует снимки МРТ с помощью языковой модели. Её не нужно подключать напрямую к мозгу с помощью имплантов.

Для интерпретации данных функциональной магнитно-резонансной томографии создали искусственный интеллект наподобие ChatGPT, анализирующий слова, которые думает или говорит человек во время получения снимков томографом. Нейросеть обучали на данных фМРТ троих добровольцев. Система фиксирует нейронные паттерны, которые активируются в ответ на разные последовательности слов.

Уточняется, что нейросеть не читает мысли дословно, но очень точно передаёт их общий смысл. Например, фразу "Я ещё не получил водительские права" она определила как "Она ещё не начала учиться водить".

При этом человек должен фокусироваться на соответствующих мыслях, только так нейросеть будет работать. Если подопытный отвлекался, искусственный интеллект выдавал низкую точность расшифровки фМРТ. Предполагается, что в будущем такая система будет полезна для коммуникации с парализованными пациентами.