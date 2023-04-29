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29 апреля, 12:00

Нейросеть показала, как бы выглядели персонажи "Бременских музыкантов" в реальной жизни

Нейросети продолжают завоёвывать мир. Они уже даже за мультики принялись! Авторы проекта "Рисунки из нейросети" с помощью Midjourney посмотрели, как "бременские музыканты" выглядели бы в реальной жизни.

С лёгкой подачи нейросети Midjourney рисованый Трубадур превратился в красавчика, от которого даже современные девушки были бы в восторге! Золотые локоны, красная рубашка и гитара на месте.

Фото © Telegram / "Рисунки из нейросети"

Фото © Telegram / "Рисунки из нейросети"

Принцесса тоже получилась как будто бы даже симпатичнее оригинала. Корона пореалистичнее, впрочем, как и пропорции тела. Только посмотрите на эту лебединую шею оригинала...

Фото © Telegram / "Рисунки из нейросети"

Фото © Telegram / "Рисунки из нейросети"

Нейросеть перерисовала осла с завидной фотореалистичностью. Забавная белобрысая чёлка дополняет образ. Правда, с одеждой Midjourney недоработала — кепка не так, да и узор на балахоне не совпадает. Но это так, если придираться.

Фото © Telegram / "Рисунки из нейросети"

Фото © Telegram / "Рисунки из нейросети"

Петух из "Бременских музыкантов" остался без ремня. А вот хипстерские очки — прямо как у оригинала!

Фото © Telegram / "Рисунки из нейросети"

Фото © Telegram / "Рисунки из нейросети"

У кота — окрас как в мультике, гитару ему тоже выдали. А вот глаза голубыми нейросеть, видимо, делать отказалась — сделала бледно-зелёными, как у настоящих котов.

Фото © Telegram / "Рисунки из нейросети"

Фото © Telegram / "Рисунки из нейросети"

Пёс — он и есть пёс. Всё как в мультике, но тут опять загвоздка в глазах. В оригинальном мультфильме они намного более безнадёжные...

Фото © Telegram / "Рисунки из нейросети"

Фото © Telegram / "Рисунки из нейросети"

Короля Midjourney пожалела и добавлять лишние килограммы не стала. Кажется, даже наоборот, сделала его слишком уж худосочным — корона того и гляди сползёт. Но зато головной убор и жёлтое манто на месте.

Фото © Telegram / "Рисунки из нейросети"

Фото © Telegram / "Рисунки из нейросети"

Сгенерированный сыщик мало похож на оригинал, намекают на родство разве что усы и хитрый взгляд.

Фото © Telegram / "Рисунки из нейросети"

Фото © Telegram / "Рисунки из нейросети"

Атаманша, кажется, тоже вышла слишком уж далёкая от оригинала по настроению. В мультфильме 1969 года бандитка держала в страхе всё королевство, а тут на снимке перед нами стоит миловидная девушка... Хотя, кто знает, что скрывается за этой мордашкой...

Фото © Telegram / "Рисунки из нейросети"

Фото © Telegram / "Рисунки из нейросети"

Life уже не первый раз пишет, как специалисты с помощью Midjourney создают произведения искусства. Недавно тот же самый проект "Рисунки из нейросети" показал, как выглядели ли бы страны, будь они котиками...

Нейросеть показала, как бы выглядели страны в виде котиков

Нейросеть показала, как бы выглядели страны в виде котиков

Обложка ©

Telegram / "Рисунки из нейросети"

Сергей Трофимов
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