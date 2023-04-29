Нейросеть показала, как бы выглядели персонажи "Бременских музыкантов" в реальной жизни
Нейросети продолжают завоёвывать мир. Они уже даже за мультики принялись! Авторы проекта "Рисунки из нейросети" с помощью Midjourney посмотрели, как "бременские музыканты" выглядели бы в реальной жизни.
С лёгкой подачи нейросети Midjourney рисованый Трубадур превратился в красавчика, от которого даже современные девушки были бы в восторге! Золотые локоны, красная рубашка и гитара на месте.
Принцесса тоже получилась как будто бы даже симпатичнее оригинала. Корона пореалистичнее, впрочем, как и пропорции тела. Только посмотрите на эту лебединую шею оригинала...
Нейросеть перерисовала осла с завидной фотореалистичностью. Забавная белобрысая чёлка дополняет образ. Правда, с одеждой Midjourney недоработала — кепка не так, да и узор на балахоне не совпадает. Но это так, если придираться.
Петух из "Бременских музыкантов" остался без ремня. А вот хипстерские очки — прямо как у оригинала!
У кота — окрас как в мультике, гитару ему тоже выдали. А вот глаза голубыми нейросеть, видимо, делать отказалась — сделала бледно-зелёными, как у настоящих котов.
Пёс — он и есть пёс. Всё как в мультике, но тут опять загвоздка в глазах. В оригинальном мультфильме они намного более безнадёжные...
Короля Midjourney пожалела и добавлять лишние килограммы не стала. Кажется, даже наоборот, сделала его слишком уж худосочным — корона того и гляди сползёт. Но зато головной убор и жёлтое манто на месте.
Сгенерированный сыщик мало похож на оригинал, намекают на родство разве что усы и хитрый взгляд.
Атаманша, кажется, тоже вышла слишком уж далёкая от оригинала по настроению. В мультфильме 1969 года бандитка держала в страхе всё королевство, а тут на снимке перед нами стоит миловидная девушка... Хотя, кто знает, что скрывается за этой мордашкой...
Life уже не первый раз пишет, как специалисты с помощью Midjourney создают произведения искусства. Недавно тот же самый проект "Рисунки из нейросети" показал, как выглядели ли бы страны, будь они котиками...
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