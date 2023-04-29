С премьеры "Приключений Шерлока Холмса и доктора Ватсона" прошло почти 45 лет, и вот что стало с актёрами

Экранизация произведений Артура Конан Дойля стала настоящим событием в истории отечественного кинематографа и принесла огромную популярность её главным героям — Шерлоку Холмсу и доктору Ватсону. Но что произошло с актёрами, сыгравшими эти роли, спустя столько лет?

Василий Ливанов в роли Шерлока Холмса

Фото © ТАСС / Вячеслав Прокофьев, © Фильм "Шерлок Холмс и доктор Ватсон: Знакомство", режиссёр Игорь Масленников, сценаристы Юлий Дунский, Валерий Фрид / Kinopoisk.ru

Василий Ливанов, сыгравший роль Шерлока Холмса в другой культовой экранизации произведений Артура Конан Дойля — "Шерлок Холмс и доктор Ватсон", продолжает работать в кино и театре, несмотря на преклонный возраст. В июле 2023-го ему исполнится уже 88 лет. Он снимался во многих фильмах и сериалах, но роль Холмса остаётся одной из самых ярких и запоминающихся в его карьере.

Виталий Соломин в роли доктора Ватсона

Фото © ТАСС / Виталий Белоусов, © Фильм "Шерлок Холмс и доктор Ватсон: Знакомство", режиссёр Игорь Масленников, сценаристы Юлий Дунский, Валерий Фрид / Kinopoisk.ru

Виталий Соломин, который исполнил роль доктора Ватсона, умер в 2002 году в возрасте 60 лет. Из-за гипертонии ему стало плохо прямо на сцене. После месяца в коме актёр скончался, так и не придя в сознание. Он был заслуженным артистом России и снимался в кино до самой своей смерти. Его роль в "Приключениях Шерлока Холмса и доктора Ватсона" осталась одной из самых ярких и запоминающихся в его карьере.

Рина Зелёная в роли миссис Хадсон

Фото © Фильм "Шерлок Холмс и доктор Ватсон: Знакомство", режиссёр Игорь Масленников, сценаристы Юлий Дунский, Валерий Фрид / Kinopoisk.ru

Рина Зелёная была известной актрисой и до этого — каждый советский ребёнок видел её в сказке "Приключения Буратино", где она сыграла черепаху Тортиллу. Взрослым же женщина запомнилась именно по роли миссис Хадсон в "Приключениях Шерлока Холмса и доктора Ватсона". Это роль стала завершающим появлением Рины в кино. Последний фильм из серии вышел в 1986 году, а в 1991-м женщина скончалась в возрасте 89 лет.

Мария Соломина в роли сестёр Стоунер

Фото © Фильм "Шерлок Холмс и доктор Ватсон: Знакомство", режиссёр Игорь Масленников, сценаристы Юлий Дунский, Валерий Фрид / YouTube / Скрин © YouTube

Мария Соломина, жена Виталия Соломина, играла сестёр-близняшек в "Приключениях Шерлока Холмса и доктора Ватсона". Роль вызвала восторг у зрителей. В 1981 году Мария снялась в фильме "Сильва" в роли Стасси, после чего решила посвятить себя семье и мужу. Она перенесла очень тяжело утрату любимого и почти перестала появляться на публике.

Борис Клюев в роли Майкрофта Холмса

Фото © ТАСС / Михаил Джапаридзе, © Фильм "Шерлок Холмс и доктор Ватсон: Знакомство", режиссёр Игорь Масленников, сценаристы Юлий Дунский, Валерий Фрид / YouTube

Борис Клюев, который сыграл роль Майкрофта Холмса, брата знаменитого сыщика, помимо "Приключений Шерлока Холмса и доктора Ватсона" снялся в таких известных фильмах, как "Королева Марго", "Графиня де Монсоро", "Царская охота" и "Гений". В 2019 году актёр рассказал, что у него рак лёгких. Но несмотря на это, он продолжал работать и заниматься хобби, пока 1 сентября 2020 года актёра не стало.