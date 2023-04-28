Фильм "Воланд" получил новое название и тизер

Создатели фильма "Воланд" по роману Михаила Булгакова показали новый тизер и объявили о переименовании картины. Теперь она выйдет под классическим названием "Мастер и Маргарита", сообщает "Кинопоиск".

Продюсер продакшен-компании "Марс медиа" Рубен Дишдишян объяснил смену названия желанием "объединить силу и дух романа с историей, которую хочется рассказать зрителям в фильме".

"После того как мы увидели монтаж, стало очевидно, что центральная линия — история любви Мастера и Маргариты. Именно эта любовь рождает вселенные и усиливает смыслы, заложенные Булгаковым", — добавила продюсер кинокомпании "Амедиа" Наталия Клибанова.

Дата выхода фильма пока неизвестна. Режиссёром ленты выступает Михаил Локшин. В главных ролях Аугуст Диль (Воланд), Юлия Снигирь (Маргарита), Евгений Цыганов (Мастер), Юрий Колокольников (Коровьев), Леонид Ярмольник (доктор Стравинский), Александр Яценко (Алоизий), Алексей Гуськов (Майгель), Алексей Розин (Азазелло), Данил Стеклов (Бездомный), Игорь Верник (Бенгальский), Марат Башаров (Лиходеев).