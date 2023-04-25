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25 апреля, 16:42

Netflix опубликовал трейлер третьего сезона "Ведьмака"

Онлайн-кинотеатр Netflix опубликовал трейлер третьего сезона сериала "Ведьмак". Ожидается, что новые эпизоды проекта будут доступны для просмотра 29 июня.

Трейлер нового сезона сериала "Ведьмак". Видео © YouTube / Netflix

Третий сезон будет последним, в котором принимал участие актёр Генри Кавилл, исполнивший роль Геральта. На его место утвердили Лиама Хемсворта. Предполагается, что он появится уже в следующем сезоне проекта.

Следующая игра про Ведьмака получила официальное название

Следующая игра про Ведьмака получила официальное название

Напомним, Генри Кавилл покинул сериал "Ведьмак". По некоторым данным, это могло произойти из-за токсичного поведения актёра по отношению к женщинам. Некоторые также утверждали, что он мог уйти из проекта из-за несоответствия сериала книгам Анджея Сапковского.

Обложка ©

YouTube / Netflix

Илья Суриков
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