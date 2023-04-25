Netflix опубликовал трейлер третьего сезона "Ведьмака"

Онлайн-кинотеатр Netflix опубликовал трейлер третьего сезона сериала "Ведьмак". Ожидается, что новые эпизоды проекта будут доступны для просмотра 29 июня.

Третий сезон будет последним, в котором принимал участие актёр Генри Кавилл, исполнивший роль Геральта. На его место утвердили Лиама Хемсворта. Предполагается, что он появится уже в следующем сезоне проекта.