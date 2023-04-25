КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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25 апреля, 14:56

"Идеально подошёл": Режиссёр Бортко поделился, почему дал Богачёву роль в "Мастере и Маргарите"

Режиссёр Бортко: Богачёв был хорошим актёром со своеобразной внешностью

<p>Обложка © ТАСС / Юрий Белинский</p>

Обложка © ТАСС / Юрий Белинский

Умерший на 79-м году жизни народный артист России Геннадий Богачёв был хорошим актёром. Об этом в беседе с газетой "Петербургский дневник" заявил режиссёр Владимир Бортко.

"Он был хорошим актёром со своеобразной внешностью. Если в театре она ему не мешала, то в кино отправляла на определённые роли", — подчеркнул он.

Бортко отметил, что Богачёв идеально подошёл на роль Алоизия Могарыча в сериале "Мастер и Маргарита". Актёр блестяще справился со своей задачей в картине.

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Напомним, сегодня стало известно, что народный артист России Геннадий Богачёв умер. Он скончался после тяжёлой болезни в возрасте 78 лет.

Светлана Оперук
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