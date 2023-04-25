"Идеально подошёл": Режиссёр Бортко поделился, почему дал Богачёву роль в "Мастере и Маргарите"
Режиссёр Бортко: Богачёв был хорошим актёром со своеобразной внешностью
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Умерший на 79-м году жизни народный артист России Геннадий Богачёв был хорошим актёром. Об этом в беседе с газетой "Петербургский дневник" заявил режиссёр Владимир Бортко.
"Он был хорошим актёром со своеобразной внешностью. Если в театре она ему не мешала, то в кино отправляла на определённые роли", — подчеркнул он.
Бортко отметил, что Богачёв идеально подошёл на роль Алоизия Могарыча в сериале "Мастер и Маргарита". Актёр блестяще справился со своей задачей в картине.
Напомним, сегодня стало известно, что народный артист России Геннадий Богачёв умер. Он скончался после тяжёлой болезни в возрасте 78 лет.