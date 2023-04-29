Сын раскрыл причину смерти актёра и ведущего "Фазенды" Сергея Колесникова

Причиной смерти 68-летнего заслуженного артиста России, актёра и телеведущего Сергея Колесникова стал инсульт. Об этом 5-tv.ru сообщил его сын Иван, который пошёл по стопам звёздного отца.

По его словам, ведущий программы "Фазенда" ушёл из жизни в больнице, куда был экстренно госпитализирован в связи с плохим самочувствием.