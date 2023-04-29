КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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29 апреля, 11:11
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Сын раскрыл причину смерти актёра и ведущего "Фазенды" Сергея Колесникова

Актёр и ведущий "Фазенды" Сергей Колесников умер от инсульта

<p>Заслуженный артист России Сергей Колесников. Фото © <a href="https://www.kino-teatr.ru/kino/acter/m/ros/2063/foto/965681/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">kino-teatr.ru</a></p>

Заслуженный артист России Сергей Колесников. Фото © kino-teatr.ru

Причиной смерти 68-летнего заслуженного артиста России, актёра и телеведущего Сергея Колесникова стал инсульт. Об этом 5-tv.ru сообщил его сын Иван, который пошёл по стопам звёздного отца.

По его словам, ведущий программы "Фазенда" ушёл из жизни в больнице, куда был экстренно госпитализирован в связи с плохим самочувствием.

Актёр Павел Ртищев умер в 51 год

Актёр Павел Ртищев умер в 51 год

Как писал Лайф, сегодня стало известно о смерти советского и российского актёра театра и кино Сергея Колесникова. Он запомнится поклонникам ролями в сериалах "Петербургские тайны", "Дальнобойщики", "Мелочи жизни", "Сыщики-2", "Личная жизнь доктора Селивановой", фильме "Человек с аккордеоном" и других.

Николь Вербер
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