Сын раскрыл причину смерти актёра и ведущего "Фазенды" Сергея Колесникова
Актёр и ведущий "Фазенды" Сергей Колесников умер от инсульта
Заслуженный артист России Сергей Колесников. Фото © kino-teatr.ru
Причиной смерти 68-летнего заслуженного артиста России, актёра и телеведущего Сергея Колесникова стал инсульт. Об этом 5-tv.ru сообщил его сын Иван, который пошёл по стопам звёздного отца.
По его словам, ведущий программы "Фазенда" ушёл из жизни в больнице, куда был экстренно госпитализирован в связи с плохим самочувствием.
Как писал Лайф, сегодня стало известно о смерти советского и российского актёра театра и кино Сергея Колесникова. Он запомнится поклонникам ролями в сериалах "Петербургские тайны", "Дальнобойщики", "Мелочи жизни", "Сыщики-2", "Личная жизнь доктора Селивановой", фильме "Человек с аккордеоном" и других.