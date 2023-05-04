Психолог раскрыла три упражнения, которые помогут принимать решения даже самым растерянным

Люди вынуждены делать выбор каждый день, практически ежечасно, но делать это с лёгкостью удаётся не всем. Особенно сложно, когда на нас оказывают давление и отсутствует поддержка со стороны. О том, как научиться принимать решение и что может этому препятствовать, рассказала в беседе с РИА ФАН психолог Людмила Суздальцева.

"Поиск себя — это очень непростая задача в любом возрасте. У нас же ещё и сформулирован образ о том, что у нас должно быть всё и везде и всегда прекрасно. Я бы здесь рекомендовала просто быть к себе более снисходительным и чувствительным, не требовать от себя невозможного. А выбирать, что я хочу, это такой же навык, как все остальные", — заметила Суздальцева и перечислила несколько действенных методик.

Первое и самое лёгкое упражнение — задать себе простые вопросы: Что мне нравится?

Чего я сейчас хочу?

Если я хочу пить/есть, то что именно?

Пойти по этой дороге или по другой? По той стороне улицы или по противоположной?

Такие несложные вопросы помогут человеку понять, что ему нравится и чего хочется на самом деле, отмечает психолог.

Также важно периодически обращать внимание на настоящий момент: удобно ли вы сидите или стоите, что чувствует тело. Эти нехитрые ежедневные наблюдения помогут не только лучше узнать себя, но и научат делать осознанный и лёгкий выбор.

Третье упражнение психолог отнесла к непростым, оно предлагает поразмышлять на тему "что приносит вам радость". Этот вопрос можно задавать себе в любое время и в любом месте, будь то полная маршрутка, уютная кровать или красивая набережная, напомнила эксперт.