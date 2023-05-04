Психолог раскрыла три упражнения, которые помогут принимать решения даже самым растерянным
Психолог Суздальцева назвала упражнения, которые научат быстро принимать решения
Люди вынуждены делать выбор каждый день, практически ежечасно, но делать это с лёгкостью удаётся не всем. Особенно сложно, когда на нас оказывают давление и отсутствует поддержка со стороны. О том, как научиться принимать решение и что может этому препятствовать, рассказала в беседе с РИА ФАН психолог Людмила Суздальцева.
"Поиск себя — это очень непростая задача в любом возрасте. У нас же ещё и сформулирован образ о том, что у нас должно быть всё и везде и всегда прекрасно. Я бы здесь рекомендовала просто быть к себе более снисходительным и чувствительным, не требовать от себя невозможного. А выбирать, что я хочу, это такой же навык, как все остальные", — заметила Суздальцева и перечислила несколько действенных методик.
Первое и самое лёгкое упражнение — задать себе простые вопросы:
- Что мне нравится?
- Чего я сейчас хочу?
- Если я хочу пить/есть, то что именно?
- Пойти по этой дороге или по другой? По той стороне улицы или по противоположной?
Такие несложные вопросы помогут человеку понять, что ему нравится и чего хочется на самом деле, отмечает психолог.
Также важно периодически обращать внимание на настоящий момент: удобно ли вы сидите или стоите, что чувствует тело. Эти нехитрые ежедневные наблюдения помогут не только лучше узнать себя, но и научат делать осознанный и лёгкий выбор.
Третье упражнение психолог отнесла к непростым, оно предлагает поразмышлять на тему "что приносит вам радость". Этот вопрос можно задавать себе в любое время и в любом месте, будь то полная маршрутка, уютная кровать или красивая набережная, напомнила эксперт.
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