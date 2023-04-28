Что такое локус контроля, или почему у вас всегда виноват кто-то другой
У вас точно есть знакомые, у которых всегда все вокруг виноваты, и только они в белом пальто стоят красивые! Оказывается, этому есть вполне научное объяснение. Рассказываем, что к чему.
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Если вы когда-либо ощущали, что всё плохое случается с вами только из-за внешних обстоятельств, то вы, возможно, страдаете от искажения локуса контроля. Рассказываем, что это такое, в чём разница между внутренним и внешним, в чём беда второго и как развить в себе первый.
Что такое локус контроля в психологии
Локус контроля простыми словами. Фото © Freepik / stefamerpik
Локус контроля — это психологический термин, который описывает, где вы видите причину своих неудач и успехов. Если у вас внутренний локус контроля, то вы считаете, что источник проблем в вас самих. А если обладаете внешним локусом контроля, то убеждены, что причина неурядиц в других людях, окружающей среде.
Почему внешний локус контроля негативно влияет на человека
Люди с внешним локусом контроля чаще чувствуют себя беспомощными. Это связано с тем, что они видят объяснение своих неудач в других людях или внешних обстоятельствах, а не в своих собственных действиях. То же самое можно сказать и об успехах — чаще всего такие личности сталкиваются с синдромом самозванца, приписывая собственные достижения везению, а не своим усилиям. Также люди с внешним локусом контроля часто ищут одобрения других, считают чьё-то мнение важнее собственного. Такое мировоззрение влияет на всю жизнь человека, конечно, не в позитивную сторону. Благо изменить ситуацию вполне возможно.
Как понять, какой у вас локус контроля?
Для определения локуса контроля можно воспользоваться специальным опросником, созданным Джулианом Роттером ещё в 1966 году. Его можно найти в свободном доступе в Интернете, но это занимает время. Можно провести своеобразный экспресс-тест — просто попробуйте взглянуть на собственную жизнь со стороны и оценить своё отношение к происходящему с вами в ближайшее время.
Как выработать внутренний локус контроля
Как развить внутренний локус контроля. Фото © Freepik / katemangostar
Если вдруг поняли, что внешний локус — это как раз про вас, а мириться с его последствиями не хочется, считайте, вы на правильном пути. Один факт, что вы осознали свою проблему, — половина решения. Но как именно перестать винить всё вокруг, никто инструкции не даст, ведь это серьёзный процесс, который нужно проходить вместе с психологом.
В любом случае, сдаваться не стоит, ведь на кону буквально стоит наш успех. Кто будет вести жизнь в прекрасное будущее, если вы сами не управляете своей судьбой?
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