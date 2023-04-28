10 до слёз грустных историй о том, как люди неожиданно для себя понимали — молодость давно прошла

Время неумолимо летит вперёд и оставляет следы на нашем теле, душе и жизни в целом. И каждому из нас рано или поздно придётся вдруг осознать, что молодость уже прошла. Собрали десять историй людей, которые неожиданно для себя поняли, что из них скоро посыплется песок.

"Я поняла, что мне уже не 18, когда разозлилась, обнаружив, что в местном продуктовом сделали перестановку", — tamarainspace.

"Я читал Rolling Stone в кабинете врача и понял, что не знаю почти ни одной группы, которая тогда находилась на пике хит-парадов. Для моих детей музыка из 1990-х, как музыка из 1960-х для меня", — wholesomeorgange.

10 грустных историй о том, как люди осознали, что они уже немолоды. Фото © Freepik

"Когда ничегонеделание стало моим любимым занятием в выходные", — MooreDubs.

"Когда я стал замечать, что всё больше людей кажутся мне глупыми и раздражающими", — Wahooney.

"Когда вы старый, вы знаете всех умирающих знаменитостей. Помню, что раньше смерти знаменитостей для меня были просто случайными новостями о людях, которые могли бы быть хоть из Древнего Рима: так мало я о них знал и настолько они были старыми. Теперь каждая смерть знаменитости — это шок: "Что?!??! Она умерла?? Но она же только вот в этом фильме играла". А потом осознаёшь, что это фильм вышел 30 лет назад…" — BigMax.

Как понять, что ты уже немолод? 10 историй людей о том, как им это удалось. Фото © Freepik / drobotdean

"Я раньше сбегал из дома, чтобы пойти на вечеринку, а теперь я сбегаю с вечеринок, чтобы пойти домой", — Dman7419.

"Я осознал, что я старый, когда понял, что у меня есть футболки, которые старше, чем люди, с которыми я работаю", — abigore.

"Когда вдруг из зеркала на меня посмотрела моя мама", — hazelhas2.

По каким признакам можно понять, что молодость уже позади? Фото © Freepik

"Я преподаю писательское искусство для студентов первого курса. У меня была студентка, которая писала о стандартизированных тестах и начала параграф фразой: "Установки об образовании на рубеже веков исходили из предположения, что..." Мне потребовалось два параграфа, чтобы понять, что рубеж, о котором она говорила, был в 1999–2000 годах. Это было два года назад, а экзистенциальный кризис всё ещё не разрешён", — HGFuller.

"Минуточку, я возьму свои очки и включу свет, чтобы прочитать это правильно..." — jinglesan.