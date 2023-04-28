Любовная совместимость: Названы имена, которые подходят друг другу идеально

Эти люди притягиваются друг к другу как магниты. Вместе они способны на великие свершения и красивую любовь. Астролог Андрей Харрис предлагает поговорить о людях с идеальной любовной совместимостью в паре согласно теории имён. В данном ключе важны два фактора: уравновешивание и синергия. Оба варианта будут способствовать крепкой и долгой связи.

Любовная совместимость имён Андрей и Маргарита

Любовная совместимость — пары с какими именами обречены на счастливую совместную жизнь. Фото © Freepik / senivpetro

Мужественный и смелый Андрей всегда ищет себе в спутницы яркую, самостоятельную и независимую леди. Именно в Маргарите его чаяния находят отражение. Тонкая связь такой девушки с богиней Афродитой наделяют её важными для Андрея качествами.

Такая пара окажется очень яркой и заметной в обществе, материально обеспеченной, а партнёры всегда будут друг друга поддерживать, убеждаясь, что они самые лучшие Андрей Харрис Астролог

Михаил и Алина созданы друг для друга

Открытая и яркая сексуальность Алины в сочетании с упрямством и себялюбием не каждому мужчине по плечу, да и выбирает благородная подопечная Юпитера только избранных. Максимальная совместимость — с Михаилом, серьёзным, практичным и добродушным. Он способен многое прощать Алине, а она в свою очередь готова бесконечно его подбадривать.

Какая совместимость в любви у Алексея и Натальи

Мягкие вибрации в имени сразу заставляют почувствовать энергию своего человека. Эти двое быстро сближаются, как говорит астролог. Кроме того, в их паре хорошо работает механизм инь и ян. Алексей отвечает за чувства и интуицию, Наталья — за более земные вещи, отлично приземляя и направляя своего партнёра.

Пара из Натальи и Алексея получается достаточно крепкой, главное — периодически немного друг от друга отдыхать Андрей Харрис Астролог

Ольга и Александр — крепкая и любящая пара

Имена пар, в которых будет любовь, гармония и счастье. Фото © Freepik / lookstudio

Сильному и смелому Александру очень немногие девушки подойдут для создания долгосрочной пары. Важно, чтобы и очаг был теплым, и стратегическое планирование с ним женщина разделяла. Мудрая не по годам Ольга знает, как общаться с такими мужчинами, на генетическом уровне, и способна помогать Саше во многих делах. А Луна в покровителях у Ольги сделает дом лучшим местом в мире для талантливого завоевателя.

Идеальная совместимость в любви у Софии и Богдана

Спокойный и уравновешенный, но при этом наделённый колоссальной энергией Марса Богдан ищет себе спутницу долго и упорно. Важны мужчине с этим именем следующие качества: мудрость, сдержанность и целеустремлённость.

Именно эти качества необходимы партнёру. Поэтому мудрая представительница Сатурна София как вселенский фильтр будет отслеживать дела Богдана и направлять его в нужное русло. Да ещё и максимально деликатно, с любовью, как мужчина того и хочет Андрей Харрис Астролог