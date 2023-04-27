Таролог назвала самые удачливые знаки зодиака, кому суждено озолотиться в мае-2023

Пока одним пророчат встретить в мае свою любовь, обладателям других знаков зодиака ждёт успех в финансах. Если вы всё гадали, когда же начнётся белая полоса в жизни, то ждать осталось немного. С наступлением третьего весеннего месяца именно у этих представителей зодиакального круга существенно потяжелеет кошелёк, как обещает таролог Алисия Артемьева.

Знак зодиака Водолей

Почему Водолеям, чтобы разбогатеть, нужно выбираться в поездки. Фото © Shutterstock

Водолеям пришло время действовать, придумывать новые способы заработка и смело совершать первые шаги по их реализации. Ведь они мастера в решении финансовых проблем. Не стоит также в мае представителям этого знака зодиака отказываться и от новых поездок, ведь это шанс поймать удачу за хвост. "В мае вас ожидает большое количество деловых и личных поездок. И эти поездки дадут вам много шансов встретить людей, разделяющих ваши взгляды и идеалы".

Знак зодиака Лев

Какой денежный гороскоп у знака зодиака Лев? Фото © Shutterstock

Карты таролога Алисии Артемьевой для носителей знака зодиака Лев пророчат значительные перемены, которые произойдут именно в мае-2023. Но не стоит их страшиться, ведь всё ненужное исчезнет из жизни, в том числе и то, что постоянно заставляло тратить деньги. "Когда вы отсекаете лишнее, вам гораздо легче выйти на новый уровень". Важно лишь для эффективной работы и крупного заработка найти для себя людей, на которых можно будет положиться не только в мелких делах.

Знак зодиака Козерог

Как Козерогам разбогатеть, опираясь на гороскоп? Фото © Shutterstock

А вот обладателей знака зодиака Козерог предупреждают: в мае-2023 представители земного созвездия должны быть бдительны как никогда, чтобы преодолеть негатив, который может устремиться навстречу уже в конце апреля. Но помочь справиться с невзгодами Козерогам смогут любимые люди и надёжные союзники. "Тесная связь с теми, кому вы можете доверять, в мае принесёт свои плоды в виде щедрой финансовой прибыли", — рассказала таролог Алисия Артемьева "Вечерней Москве".

Знак зодиака Дева

Знак зодиака Дева: каким окажется май-2023? Фото © Shutterstock