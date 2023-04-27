Таролог назвала самые удачливые знаки зодиака, кому суждено озолотиться в мае-2023
Если вы давно мечтали о повышенной зарплате или выигрыше в лотерею, то май 2023 года может стать для вас золотой жилой. Если, конечно, окажетесь среди этих представителей зодиакального круга.
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Пока одним пророчат встретить в мае свою любовь, обладателям других знаков зодиака ждёт успех в финансах. Если вы всё гадали, когда же начнётся белая полоса в жизни, то ждать осталось немного. С наступлением третьего весеннего месяца именно у этих представителей зодиакального круга существенно потяжелеет кошелёк, как обещает таролог Алисия Артемьева.
Знак зодиака Водолей
Почему Водолеям, чтобы разбогатеть, нужно выбираться в поездки. Фото © Shutterstock
Водолеям пришло время действовать, придумывать новые способы заработка и смело совершать первые шаги по их реализации. Ведь они мастера в решении финансовых проблем. Не стоит также в мае представителям этого знака зодиака отказываться и от новых поездок, ведь это шанс поймать удачу за хвост. "В мае вас ожидает большое количество деловых и личных поездок. И эти поездки дадут вам много шансов встретить людей, разделяющих ваши взгляды и идеалы".
Знак зодиака Лев
Какой денежный гороскоп у знака зодиака Лев? Фото © Shutterstock
Карты таролога Алисии Артемьевой для носителей знака зодиака Лев пророчат значительные перемены, которые произойдут именно в мае-2023. Но не стоит их страшиться, ведь всё ненужное исчезнет из жизни, в том числе и то, что постоянно заставляло тратить деньги. "Когда вы отсекаете лишнее, вам гораздо легче выйти на новый уровень". Важно лишь для эффективной работы и крупного заработка найти для себя людей, на которых можно будет положиться не только в мелких делах.
Знак зодиака Козерог
Как Козерогам разбогатеть, опираясь на гороскоп? Фото © Shutterstock
А вот обладателей знака зодиака Козерог предупреждают: в мае-2023 представители земного созвездия должны быть бдительны как никогда, чтобы преодолеть негатив, который может устремиться навстречу уже в конце апреля. Но помочь справиться с невзгодами Козерогам смогут любимые люди и надёжные союзники. "Тесная связь с теми, кому вы можете доверять, в мае принесёт свои плоды в виде щедрой финансовой прибыли", — рассказала таролог Алисия Артемьева "Вечерней Москве".
Знак зодиака Дева
Знак зодиака Дева: каким окажется май-2023? Фото © Shutterstock
И ещё одним знаком зодиака, которому стоит в мае-2023 быть внимательным на работе, оказалась трудолюбивая Дева. Носителям этого созвездия стоит присматриваться к людям вокруг и слушать, что те смогут предложить. Ведь именно новые деловые соглашения принесут вам хорошую финансовую прибыль. "Если у вас есть хорошие навыки общения с людьми, используйте их для построения деловых отношений, а если таковых нет, приобретите. Ваша потребность в общении с другими людьми сейчас выше, чем в любое другое время".