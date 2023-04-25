Эти четыре счастливых знака зодиака в мае 2023 года наконец-то встретят любовь

Май — это не только самый тёплый месяц весны, но для кого-то и начало романтических отношений. Звёзды пророчат насыщенные любовные приключения этим четырём знакам зодиака. Рассказываем, как именно сложится их букетно-конфетный период в последний весенний месяц.

Знак зодиака Рак

Знак зодиака Рак в мае-2023 найдёт свою любовь. Фото © freepik

Носители знака зодиака Рак в мае будут то и дело оказываться на свиданиях. Чтобы понять, подходит человек или нет, стоит сразу же пообщаться с визави на более интеллектуальном уровне. "Вы можете быть удивлены тем, насколько близкими вы оба можете стать. Не игнорируйте тех, кто пытается привлечь ваше внимание", — советует астролог Галина Янко. Также людям знака зодиака Рак стоит делиться своими наблюдениями и философией, если те хотят достичь более серьёзных отношений.

Знак зодиака Телец

Последний месяц весны принесёт Тельцам приятные сюрпризы. Фото © Freepik / pikisuperstar

Для обладателей знака зодиака Телец последний месяц весны будет наполнен всяческими событиями. Конечно, не обойдётся и без дел сердечных. "Сейчас самое время встать во весь рост, высоко поднять голову и по-настоящему поверить в то, что вы достойны любви и восхищения", — напутствует астролог. В мае носители знака зодиака Телец обязательно встретят для себя особенного человека, если будут уверены в себе и приветливы.

Знак зодиака Водолей

Знак зодиака Водолей встретит в мае новую любовь. Фото © Freepik / pikisuperstar

Вместо того чтобы сдерживаться, людям знака зодиака Водолей стоит отпустить себя и в мае быть спонтанными. "Ваши усилия не останутся незамеченными и принесут положительные плоды. На горизонте маячат перемены в личной жизни, и только от вас зависит, насколько позитивными они окажутся", — рассказывает астролог Галина Янко "Вечерней Москве".

Знак зодиака Скорпион

Любовный гороскоп для Скорпиона на май-2023. Фото © Freepik / pikisuperstar