Эти четыре счастливых знака зодиака в мае 2023 года наконец-то встретят любовь
Если вы не встретили свою любовь в первых два месяца весны, не отчаивайтесь. Астрология спешит подарить ещё один шанс для определённых представителей зодиакального круга. А вы оказались в их числе?
Май — это не только самый тёплый месяц весны, но для кого-то и начало романтических отношений. Звёзды пророчат насыщенные любовные приключения этим четырём знакам зодиака. Рассказываем, как именно сложится их букетно-конфетный период в последний весенний месяц.
Знак зодиака Рак
Знак зодиака Рак в мае-2023 найдёт свою любовь. Фото © freepik
Носители знака зодиака Рак в мае будут то и дело оказываться на свиданиях. Чтобы понять, подходит человек или нет, стоит сразу же пообщаться с визави на более интеллектуальном уровне. "Вы можете быть удивлены тем, насколько близкими вы оба можете стать. Не игнорируйте тех, кто пытается привлечь ваше внимание", — советует астролог Галина Янко. Также людям знака зодиака Рак стоит делиться своими наблюдениями и философией, если те хотят достичь более серьёзных отношений.
Знак зодиака Телец
Последний месяц весны принесёт Тельцам приятные сюрпризы. Фото © Freepik / pikisuperstar
Для обладателей знака зодиака Телец последний месяц весны будет наполнен всяческими событиями. Конечно, не обойдётся и без дел сердечных. "Сейчас самое время встать во весь рост, высоко поднять голову и по-настоящему поверить в то, что вы достойны любви и восхищения", — напутствует астролог. В мае носители знака зодиака Телец обязательно встретят для себя особенного человека, если будут уверены в себе и приветливы.
Знак зодиака Водолей
Знак зодиака Водолей встретит в мае новую любовь. Фото © Freepik / pikisuperstar
Вместо того чтобы сдерживаться, людям знака зодиака Водолей стоит отпустить себя и в мае быть спонтанными. "Ваши усилия не останутся незамеченными и принесут положительные плоды. На горизонте маячат перемены в личной жизни, и только от вас зависит, насколько позитивными они окажутся", — рассказывает астролог Галина Янко "Вечерней Москве".
Знак зодиака Скорпион
Любовный гороскоп для Скорпиона на май-2023. Фото © Freepik / pikisuperstar
"Желание пофлиртовать в этом месяце — с вами, и по большей части ваше природное обаяние будет на пике". В мае обладателям знака зодиака Скорпион стоит получать от себя и флирта удовольствие. Пора уже снять свою неприступность и присмотреться к людям вокруг. Астролог советует попробовать что-то новое именно в этом месяце, так как это лучшее время встретить для себя кого-то особенного