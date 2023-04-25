Девушка Тимати решила показать, за что её выбрал рэпер, и разделась перед камерой

Валентина Иванова, модель и по совместительству девушка Тимати (возможно!), решила порадовать поклонников особой фотосессией. И выложила в запрещённой сети свои полуобнажённые снимки. На них молодая сексуальная красавица показала то, за что её любит рэпер. Валентина предстала в полупрозрачном бюстгальтере, в сексуальных интригующих позах, с причёской с эффектом мокрых волос и макияжем а -ля натюрель.

Валентина Иванова. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / halfbloodval / prideiren

Комментаторы под фото разделились на два лагеря. Одни восхитились красотой модели, назвав её миловидной, сексуальной, настоящей и в целом идеальной. А вот другие обвинили девушку в том, что она скучная и ничем, кроме силиконовой груди, и похвастаться-то не может.

"Из всех его бывших ты самая красивая 🔥просто 😍", — mirovaya999. "Наденьте на неё уже что-нибудь. Кроме голых фото, есть что-то в жизни этого человека?" — valeriavaleria000. "До чего красивая девушка! Настоящая!" — irinina871. "Почему все девушки Тимати выставляют напоказ свою силиконовую грудь? Ну выставляли бы благотворительность, меценатство, участие в проектах", — emmakim110283888.

Валентина Иванова. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / halfbloodval / prideiren

Напомним, о романе рэпера и модели заговорили в январе, когда они выложили в Сеть свои совместные фото с отдыха. В декабре знаменитости вместе появились на свадьбе Джигана и Оксаны Самойловой. А в начале апреля Валя стала спутницей рэп-исполнителя на мероприятии от ресторана Gucci Cafe, которое Тимати открыл вместе с Егором Кридом и ресторатором Антоном Пинским. На руке девушки поклонники заметили кольцо с бриллиантами, предположив, что скоро их ждёт радостное событие.

Валентина Иванова. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / halfbloodval / prideiren