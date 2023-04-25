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25 апреля, 09:06

4 самых эффективных лайфхака, как бороться с тараканами в квартире без вредной химии

Мерзкие рыжие усачи многих из нас сводят с ума одним своим видом. Рассказываем о надёжных способах, как избавиться от непрошеных гостей, не прибегая к опасным химикатам.

<p>Как быстро и навсегда избавиться от тараканов в квартире? Обложка © Shutterstock</p>

Как быстро и навсегда избавиться от тараканов в квартире? Обложка © Shutterstock

Домашние вредители — беда любого. И отделаться от них порой бывает не так просто. Конечно, в магазине есть масса дорогих — и неизвестно, насколько безопасных и эффективных — средств от тараканов, которыми всегда можно воспользоваться. Но зачем тратить деньги и рисковать здоровьем, если народ уже давно научился бороться с этими неприятными насекомыми весьма недорогими и абсолютно безобидными для людей средствами.

Способ 1-й: заморозьте свою квартиру

Как бороться с вредителями в квартире: с помощью холода. Фото © Freepik / DCstudio

Как бороться с вредителями в квартире: с помощью холода. Фото © Freepik / DCstudio

Да-да, вам не послышалось. Надёжный и не требующий каких-либо финансовых затрат метод уничтожения нежеланных соседей — вымораживание. Тараканы не способны поддерживать внутреннее тепло сами, потому ужасно боятся оказаться на морозе. Уже при температуре пять градусов усатые начнут гибнуть, а, опустив её до минус десяти, можно уничтожить и их личинки. Так что дом будет полностью очищен от вредителей. Чтобы осуществить столь коварный замысел, необходимо раскрыть все окна, дверцы шкафов. И не забыть перекрыть центральное отопление, иначе можно будет попрощаться с трубами. Проветривать следует не меньше четырёх часов. Но есть у этого способа и минусы. Во-первых, работает он только зимой, лучше всего в сильный мороз, летнее солнышко от ползучих тварей, к сожалению, не защитит. Во-вторых, такие действия могут негативно сказаться на бытовой технике и водопроводе, поэтому нужно быть весьма острожными. В-третьих, не перекрыв отопление, не удастся сохранить в безопасности и его, а эта возможность есть далеко не у каждого обладателя жилья в многоквартирном доме.

Способ 2-й: заведите дома специальные цветы

Как избавиться от тараканов с помощью цветов? Фото © Freepik

Как избавиться от тараканов с помощью цветов? Фото © Freepik

Всё верно, и такие нашлись. Знали ли вы, что у тараканов очень чувствительный нос? А это так. И существуют цветы, запах которых им не по вкусу. Если посадить дома побольше герани и мяты, то рыжие мерзавцы будут обходить такую квартиру стороной и селиться у ваших соседей. Для пущего эффекта ночью горшки с ароматными растениями можно ставить на пол, в углы, к стенам, в ванной — везде, где могут появиться членистоногие. Минус лишь в том, что и не всем людям нравится запах герани, но ради жизни без паразитов можно потерпеть.

Способ 3-й: промойте квартиру с особой добавкой

Как бороться с вредителями дома без химии? Нашатырный спирт — эффективное средство от тараканов. Фото © Freepik

Как бороться с вредителями дома без химии? Нашатырный спирт — эффективное средство от тараканов. Фото © Freepik

Как уже известно, тараканы плохо реагируют на запахи. Таким образом, отпугнуть их могут не только растения, но и другие сильно пахнущие средства. Например, нашатырный спирт или уксус. Мытьё полов с нашатырём — отличный способ профилактики от насекомых. Уксусом можно протереть все поверхности в доме. И то и другое избавит от паразитов. Однако стоит учитывать, что уксус достаточно долго проветривается. А потому в доме, где есть дети, старики или животные, его лучше не использовать. Так как они могут негативно отреагировать. Или на какое-то время, если есть, конечно, такая возможность, лучше покинуть квартиру, чтобы она успела проветриться. Подобный способ можно провернуть с керосином или скипидаром. Но этот способ уж совсем отчаянный. И жильё придётся покинуть в любом случае. Так как прогонит такой запах не только тараканов.

Способ 4-й: накормите тараканов едой со "специями"

Как избавиться от тараканов в квартире? Простые и эффективные способы. Фото © Shutterstock

Как избавиться от тараканов в квартире? Простые и эффективные способы. Фото © Shutterstock

Речь идёт о пиретруме, или иначе персидском порошке. Делается он из цветков далматской ромашки и продаётся в любой аптеке. А главное — совершенно безопасен для людей и домашних животных. Однако дать его попробовать усачу — и тот испустит дух. Для него волшебный порошочек ядовит. Приготовить особое кушанье нужно следующим способом:

  1. Взять столовую ложку пиретрума и желток варёного куриного яйца.
  2. Хорошо перемешать, скатать в шарик.
  3. Разложить по квартире, где были замечены "преступники".

Раскладывать такое угощение лучше на ночь, а утром убирать, через несколько дней можно будет избавиться от всех паразитов. Кстати, подойдут для этого ещё борная кислота и бура, однако с ними надо быть осторожнее, так как они токсичны и могут навредить. Пиретрум куда безопаснее для человека.

Раньше Лайф рассказывал о лайфхаках для снятия отёков после пластики. По словам специалиста, для уменьшения отёков и снижения боли, например, поможет охлаждение. Для этого можно использовать специальную ледяную подушку или пакет со льдом. Важно помнить, что такой компресс нельзя оставлять на коже более 20 минут.

Эти старинные лайфхаки для дома, актуальны даже в наше время

Эти старинные лайфхаки для дома, актуальны даже в наше время

Екатерина Селиванова
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