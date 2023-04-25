4 самых эффективных лайфхака, как бороться с тараканами в квартире без вредной химии

Домашние вредители — беда любого. И отделаться от них порой бывает не так просто. Конечно, в магазине есть масса дорогих — и неизвестно, насколько безопасных и эффективных — средств от тараканов, которыми всегда можно воспользоваться. Но зачем тратить деньги и рисковать здоровьем, если народ уже давно научился бороться с этими неприятными насекомыми весьма недорогими и абсолютно безобидными для людей средствами.

Способ 1-й: заморозьте свою квартиру

Как бороться с вредителями в квартире: с помощью холода. Фото © Freepik / DCstudio

Да-да, вам не послышалось. Надёжный и не требующий каких-либо финансовых затрат метод уничтожения нежеланных соседей — вымораживание. Тараканы не способны поддерживать внутреннее тепло сами, потому ужасно боятся оказаться на морозе. Уже при температуре пять градусов усатые начнут гибнуть, а, опустив её до минус десяти, можно уничтожить и их личинки. Так что дом будет полностью очищен от вредителей. Чтобы осуществить столь коварный замысел, необходимо раскрыть все окна, дверцы шкафов. И не забыть перекрыть центральное отопление, иначе можно будет попрощаться с трубами. Проветривать следует не меньше четырёх часов. Но есть у этого способа и минусы. Во-первых, работает он только зимой, лучше всего в сильный мороз, летнее солнышко от ползучих тварей, к сожалению, не защитит. Во-вторых, такие действия могут негативно сказаться на бытовой технике и водопроводе, поэтому нужно быть весьма острожными. В-третьих, не перекрыв отопление, не удастся сохранить в безопасности и его, а эта возможность есть далеко не у каждого обладателя жилья в многоквартирном доме.

Способ 2-й: заведите дома специальные цветы

Как избавиться от тараканов с помощью цветов? Фото © Freepik

Всё верно, и такие нашлись. Знали ли вы, что у тараканов очень чувствительный нос? А это так. И существуют цветы, запах которых им не по вкусу. Если посадить дома побольше герани и мяты, то рыжие мерзавцы будут обходить такую квартиру стороной и селиться у ваших соседей. Для пущего эффекта ночью горшки с ароматными растениями можно ставить на пол, в углы, к стенам, в ванной — везде, где могут появиться членистоногие. Минус лишь в том, что и не всем людям нравится запах герани, но ради жизни без паразитов можно потерпеть.

Способ 3-й: промойте квартиру с особой добавкой

Как бороться с вредителями дома без химии? Нашатырный спирт — эффективное средство от тараканов. Фото © Freepik

Как уже известно, тараканы плохо реагируют на запахи. Таким образом, отпугнуть их могут не только растения, но и другие сильно пахнущие средства. Например, нашатырный спирт или уксус. Мытьё полов с нашатырём — отличный способ профилактики от насекомых. Уксусом можно протереть все поверхности в доме. И то и другое избавит от паразитов. Однако стоит учитывать, что уксус достаточно долго проветривается. А потому в доме, где есть дети, старики или животные, его лучше не использовать. Так как они могут негативно отреагировать. Или на какое-то время, если есть, конечно, такая возможность, лучше покинуть квартиру, чтобы она успела проветриться. Подобный способ можно провернуть с керосином или скипидаром. Но этот способ уж совсем отчаянный. И жильё придётся покинуть в любом случае. Так как прогонит такой запах не только тараканов.

Способ 4-й: накормите тараканов едой со "специями"

Как избавиться от тараканов в квартире? Простые и эффективные способы. Фото © Shutterstock

Речь идёт о пиретруме, или иначе персидском порошке. Делается он из цветков далматской ромашки и продаётся в любой аптеке. А главное — совершенно безопасен для людей и домашних животных. Однако дать его попробовать усачу — и тот испустит дух. Для него волшебный порошочек ядовит. Приготовить особое кушанье нужно следующим способом: Взять столовую ложку пиретрума и желток варёного куриного яйца. Хорошо перемешать, скатать в шарик. Разложить по квартире, где были замечены "преступники". Раскладывать такое угощение лучше на ночь, а утром убирать, через несколько дней можно будет избавиться от всех паразитов. Кстати, подойдут для этого ещё борная кислота и бура, однако с ними надо быть осторожнее, так как они токсичны и могут навредить. Пиретрум куда безопаснее для человека.