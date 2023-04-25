В Приморье леопард-пенсионер Валера "построил любовь" с молодой самкой
Леопард Валера с молодой избранницей. Фото © ФГБУ "Земля леопарда"
Пятнистый представитель семейства кошачьих 15-летний Валера в приморском национальном парке "Земля леопарда" выбрал себе в пару молодую самку. Судя по новому снимку, который публикует администрация парка, в паре не всё гладко.
"Любовь зла. Об этом не понаслышке знает леопард-пенсионер Валера, решивший "жениться" на старости лет на молодой самке", — отметили в "Земле леопарда".
Там рассказали, что 15 лет для леопардов возраст почтенный, ведь в дикой природе хищники в среднем живут до 12 лет. Валера — один из первых леопардов, которого учёные заметили в нацпарке в 2012 году. В юном возрасте он нередко попадал в объективы фотоловушек. Так, в 2013-м засветился 27 раз. В 2014 году Валера официально получил имя благодаря игрокам команды "Адмирал", которые, в свою очередь, отдали дань уважения советскому хоккеисту Валерию Харламову.
Валера и раньше предпочитал "девушек" помладше. Так, в 2022 году любовные утехи престарелого леопарда с молодой избранницей попали на фото.