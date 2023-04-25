В Приморье леопард-пенсионер Валера "построил любовь" с молодой самкой

Там рассказали, что 15 лет для леопардов возраст почтенный, ведь в дикой природе хищники в среднем живут до 12 лет. Валера — один из первых леопардов, которого учёные заметили в нацпарке в 2012 году. В юном возрасте он нередко попадал в объективы фотоловушек. Так, в 2013-м засветился 27 раз. В 2014 году Валера официально получил имя благодаря игрокам команды "Адмирал", которые, в свою очередь, отдали дань уважения советскому хоккеисту Валерию Харламову.